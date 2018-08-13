马斯克再发推文怒怼卖空者 或影响其法律处境

美媒称，特斯拉首席执行官（ CEO ）埃隆 · 马斯克 10 日晚间在推特上嘲讽了那些拿他的公司下注的投资者，而他之前在推特上发表的言论已引来政府调查和股东诉讼。





据美联社 8 月 12 日报道，马斯克的上述推文针对的是 “ 空头 ” ，即期望特斯拉股价下跌、借入特斯拉股票并立即将其卖掉的投资者。这样的做法将允许 “ 空头 ” 以更低的价格回购股票，将股票返还给出借人，并将差价收入囊中。





做空股票会导致股价短暂下跌，这使得空头投资者成为 CEO 们经常怒怼的对象。





报道称，马斯克在推特网站上发表的言论可能会影响其在法律上的处境。他发推文称，已获得回购特斯拉所有股票并把公司私有化的资金。本周早些时候有报道称，美国证券交易委员会正在调查马斯克透露这笔潜在交易的情况。





报道称，证券法专家称，马斯克对卖空者的态度可能与此相关。据一些人估算，马斯克发布的有关将特斯拉私有化的推文使该公司股价 7 日飙升 11% ，令卖空者损失约 10 亿美元。

美国哥伦比亚大学法学教授、公司治理专家约翰 · 科菲上周说，如果马斯克发推文的动机是 “ 挫败卖空者，那么这可能是市场操纵行为 ” 。





10 日晚上，马斯克接连发推文嘲笑空头投资者，称他对空头投资者的反感并没有减弱。

美国杜克大学证券法教授詹姆斯 · 考克斯对这些推文的重要性不以为意，并指出马斯克对卖空者的反感是众所周知的。





考克斯说： “ 我很难想象这些牢骚会让他陷入困境。 ”





10

日，两起诉讼案被提起，指控马斯克

7

日通过发推文人为抬高公司股价，企图伤害卖空者。马斯克

7

日发推文称，让特斯拉私有化的资金是

“

有保证的

”

。科菲说，如果有证据表明这笔资金尚未全部落实，那么马斯克的说法会让他面临欺诈指控。

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