    • 2018年8月16日

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    莫迪超级医保计划震动印度 美媒质疑系竞选说辞

    星期四, 八月 16, 2018
    今天，全世界都说，这头沉睡的大象已经苏醒，它正在行走并已经加入比赛。据法新社15日报道，为纪念印度独立71周年，印度总理莫迪当天发表长达80多分钟的演讲，称印度正在进行一系列伟大的改革，并已准备好迎接新的经济增长，而他口中沉睡的大象就是指印度。
    　　
    由于印度计划于20195月举行大选，因此本次演讲是莫迪选前最后一次在独立日发表讲话，重要性不言而喻。在演讲中，他用了很大篇幅强调本届政府的工作亮点，称2014年以前，印度一直被视为脆弱的国家之一，但现在印度已成为改革的土地。莫迪表示，在其任期内，数千万人摆脱贫困，国内营商环境明显改善，在遏制腐败等方面也取得了较大成效。此外，他还宣布，印度将于今年925日正式推行国家医疗健康保险计划

    印度媒体评论称，被称为莫迪医疗国家医疗健康保险计划是莫迪此次独立日演讲中民众最关心的内容，也是他在任期最后阶段为争取更多选票而下的一剂猛药。据了解，这一计划将为印度1亿多贫穷家庭提供每年50万卢比的重大疾病保险额度。在印度，生一个孩子的费用约为5万卢比至20万卢比，进行一次心脏手术大约为10万卢比，这意味着，健保计划一旦实施，民众既不需要再为头疼脑热等小病发愁，也不必再为大病的治疗费担心。此外，印度还将根据该计划，再建24所新医学院，并拨款60亿卢比用于结核病等治疗。可以想象，在印度这样一个大多数人尚无医疗保险、人均年收入只有不到500美元的国家，这种堪比大锅饭的医保措施必然会受到底层人民的强烈追捧。而正是这些人组成了2014年保送莫迪上台的票仓

    　　
    不过，理想很丰满，现实很骨感。《印度时报》今年初曾评论称，印度的国家财政难以支撑耗资如此庞大的医疗计划。美国《华盛顿邮报》也认为，这不过是类似竞选宣言的说辞，暗指循序渐进地提高医疗保障水平更有利于长远发展。但不管怎样，这一计划已箭在弦上，到底是一击即中还是鲁缟不穿，或许明年大选之后就会有真正的答案。


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