莫迪超级医保计划震动印度 美媒质疑系竞选说辞

“ 今天，全世界都说，这头沉睡的大象已经苏醒，它正在行走并已经加入比赛。 ” 据法新社 15 日报道，为纪念印度独立 71 周年，印度总理莫迪当天发表长达 80 多分钟的演讲，称印度正在进行一系列伟大的改革，并已准备好迎接新的经济增长，而他口中 “ 沉睡的大象 ” 就是指印度。

由于印度计划于 2019 年 5 月举行大选，因此本次演讲是莫迪选前最后一次在独立日发表讲话，重要性不言而喻。在演讲中，他用了很大篇幅强调本届政府的工作亮点，称 2014 年以前，印度一直被视为 “ 脆弱 ” 的国家之一，但现在印度已成为改革的土地。莫迪表示，在其任期内，数千万人摆脱贫困，国内营商环境明显改善，在遏制腐败等方面也取得了较大成效。此外，他还宣布，印度将于今年 9 月 25 日正式推行 “ 国家医疗健康保险计划 ” 。





印度媒体评论称，被称为 “ 莫迪医疗 ” 的 “ 国家医疗健康保险计划 ” 是莫迪此次独立日演讲中民众最关心的内容，也是他在任期最后阶段为争取更多选票而下的一剂 “ 猛药 ” 。据了解，这一计划将为印度 1 亿多贫穷家庭提供每年 50 万卢比的重大疾病保险额度。在印度，生一个孩子的费用约为 5 万卢比至 20 万卢比，进行一次心脏手术大约为 10 万卢比，这意味着， “ 健保计划 ” 一旦实施，民众既不需要再为头疼脑热等小病发愁，也不必再为大病的治疗费担心。此外，印度还将根据该计划，再建 24 所新医学院，并拨款 60 亿卢比用于结核病等治疗。可以想象，在印度这样一个大多数人尚无医疗保险、人均年收入只有不到 500 美元的国家，这种堪比大锅饭的医保措施必然会受到底层人民的强烈追捧。而正是这些人组成了 2014 年保送莫迪上台的 “ 票仓 ” 。

不过，理想很丰满，现实很骨感。《印度时报》今年初曾评论称，印度的国家财政难以支撑耗资如此庞大的医疗计划。美国《华盛顿邮报》也认为，这不过是类似竞选宣言的说辞，暗指循序渐进地提高医疗保障水平更有利于长远发展。但不管怎样，这一计划已箭在弦上，到底是一击即中还是鲁缟不穿，或许明年大选之后就会有真正的答案。









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