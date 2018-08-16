莫迪超级医保计划震动印度 美媒质疑系竞选说辞

“今天，全世界都说，这头沉睡的大象已经苏醒，它正在行走并已经加入比赛。”据法新社15日报道，为纪念印度独立71周年，印度总理莫迪当天发表长达80多分钟的演讲，称印度正在进行一系列伟大的改革，并已准备好迎接新的经济增长，而他口中“沉睡的大象”就是指印度。
由于印度计划于2019年5月举行大选，因此本次演讲是莫迪选前最后一次在独立日发表讲话，重要性不言而喻。在演讲中，他用了很大篇幅强调本届政府的工作亮点，称2014年以前，印度一直被视为“脆弱”的国家之一，但现在印度已成为改革的土地。莫迪表示，在其任期内，数千万人摆脱贫困，国内营商环境明显改善，在遏制腐败等方面也取得了较大成效。此外，他还宣布，印度将于今年9月25日正式推行“国家医疗健康保险计划”。
印度媒体评论称，被称为“莫迪医疗”的“国家医疗健康保险计划”是莫迪此次独立日演讲中民众最关心的内容，也是他在任期最后阶段为争取更多选票而下的一剂“猛药”。据了解，这一计划将为印度1亿多贫穷家庭提供每年50万卢比的重大疾病保险额度。在印度，生一个孩子的费用约为5万卢比至20万卢比，进行一次心脏手术大约为10万卢比，这意味着，“健保计划”一旦实施，民众既不需要再为头疼脑热等小病发愁，也不必再为大病的治疗费担心。此外，印度还将根据该计划，再建24所新医学院，并拨款60亿卢比用于结核病等治疗。可以想象，在印度这样一个大多数人尚无医疗保险、人均年收入只有不到500美元的国家，这种堪比大锅饭的医保措施必然会受到底层人民的强烈追捧。而正是这些人组成了2014年保送莫迪上台的“票仓”。
不过，理想很丰满，现实很骨感。《印度时报》今年初曾评论称，印度的国家财政难以支撑耗资如此庞大的医疗计划。美国《华盛顿邮报》也认为，这不过是类似竞选宣言的说辞，暗指循序渐进地提高医疗保障水平更有利于长远发展。但不管怎样，这一计划已箭在弦上，到底是一击即中还是鲁缟不穿，或许明年大选之后就会有真正的答案。
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