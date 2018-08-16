美拆解退役核航母遇难题：或需15亿美元 耗时10年

美国《大众机械》月刊网站 8 月 10 日发表了凯尔 · 沟上的题为《美国海军拆除 “ 企业 ” 号航母遇到困难》的文章。

报道称，全球第一艘核动力航母 “ 企业 ” 号（ CVN-65 ）退役 6 年之后，美国海军仍在想办法如何安全拆除它。审计总署预估：拆除航母并将反应堆送往废料场大约需要 15 亿美元的费用，或者说是建造一艘新航母成本的八分之一。

美国 “ 企业 ” 号航母 1961 年服役，当时是核动力航母特遣舰队 “ 一号特遣舰队 ” 的核心，可以环绕地球航行，无需加油。这支舰队（全由核动力战舰组成）是海军全球势力及其核未来的象征。在服役的 51 年中， “ 企业 ” 号航母参加过 1962 年古巴导弹危机封锁行动、 20 世纪 60 至 70 年代的越南战争以及 2001 年阿富汗战争和 2003 年伊拉克战争。

报道称， 2012 年 “ 企业 ” 号航母从海军退役， 2013 年移走了西屋公司生产的 8 座 A2W 核反应堆中的燃料。海军计划拆除这艘航母，移出反应堆，再用驳船从普吉特湾海军基地，沿着华盛顿海岸，运到哥伦比亚里弗，最后用卡车运到能源部汉福德厂区永久封存。





报道称，可是，退役之后，拆除这艘 9.3 万吨核航母的费用从原先预估的 5 亿至 7.5 亿美元，暴涨至十几亿美元，致使海军不得不暂停拆除工作，再寻找费用较低的办法。今天，已经拆下来的 “ 企业 ” 号航母舰体仍停放在弗吉尼亚州纽波特纽斯，命运未卜。

如今，根据审计总署的最新报告，海军有两种方案。第一种是由海军负责这项工作，但是由商业部门负责不涉及核动力零件的拆除工作。海军允许商业部门拆除航母非核动力零件，但是留下 2.7 万吨装有核反应堆的推进舱，然后再将推进舱运至普吉特湾海军基地。反应堆将在这里拆除并送到汉福德。这种方案最为昂贵，最低也要 10.5 亿至 15.5 亿美元，耗时 10 年才能完成，从 2034 年开始。

第二种方案，让商业部门承担所有工作，反应堆封存地待定。这需要花费 7.5 亿至 14 亿美元，耗时 5 年，从 2024 年开始。无论哪种方案，航母的大部分零件最后都会变成刀片和餐具。

审计总署的报告称第二种方案更快捷便宜，尽管存在很多未知因素。无人知道如果采用商业方案，舰体将在何处拆除，也不知反应堆将送往何处。虽然海军认为拆除反应堆相当简单，但此前无人拆除过核动力航母。

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