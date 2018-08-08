谁在占领印度手机市场 日媒：除了三星 它们全都来自中国

日媒称，中国的 OPPO 已悄悄在印度进行了一次新的剥离，目前这一手机品牌正打算在世界上增长最快的智能手机市场之一实现多样化经营，并对抗来自中国竞争对手的压力。





据日本《日经亚洲评论》杂志网站 8 月 6 日报道，这一变动为外界所知，是由于 OPPO 负责海外市场的高级主管李炳忠最近表示，他已经离开 OPPO 公司去开发 RealMe 品牌。 RealMe 最近作为一家独立公司在中国注册，但得到了 OPPO 的支持。





报道称，观察人士认为，此次剥离表明，在来自其他中国公司的竞争加剧之际， OPPO 打算扩大其市场覆盖面。





根据市场信息提供商国际数据公司的数据，去年，中国智能手机制造商在印度共赢得 53% 的市场份额，高于一年前的 34% 。智能手机制造商小米公司在 2017 年最后一个季度超过了韩国的三星。随着在印度的影响力日益扩大， 2015 年，小米手机也开始由富士康公司在印度组装。小米在印度销售手机的 95% 在当地生产，这可能有助于这个中国智能手机制造商赢得莫迪政府的支持。





报道指出，随着西方品牌纷纷离开这一阵地，中国企业正在关注谁将填补这一空白。





据国际数据公司 5 月 11 日发布的手机跟踪数据， 2018 年第一季度，小米以 30.3% 的份额在印度市场占据领先地位，紧随其后的是三星，占 25.1% 的份额。 OPPO 以 7.4% 位居第三， vivo 为 6.7% ，传音为 4.6% 。除了三星，它们全都来自中国。





康特波因特研究公司的分析师肖比特 · 斯里瓦斯塔瓦说： “ 有了 RealMe ， OPPO 的目标是扩大业务，从同行那里夺取市场份额。 ”





报道称，在 RealMe 与 OPPO 分离之前，它的第一个也是唯一的产品 —— 今年 5 月推出的一款标价 131 美元的智能手机 —— 在印度在意价格的消费者中很受欢迎。该公司声称在 40 天内售出了约 40 万部手机。





国际数据公司的统计数字显示，按销量计算， OPPO 是世界第五大智能手机公司，去年第四季度全球共计售出 2730 万部智能手机。其产品遍及从越南到埃及和俄罗斯等国家。





报道称，印度是仅次于中国的第二大智能手机市场，拥有 4 亿用户。但斯里瓦斯塔瓦说，印度的大部分潜力仍未开发，预计售价在 200 美元至 400 美元之间的手机销售今年将增长 20% 。





他说： “ 在中国本土市场已经饱和的情况下，印度成为对中国企业有吸引力的市场。 ” 在贸易紧张局势加剧的情况下，中国的智能手机品牌正在努力打入利润最高的市场 —— 美国。





报道称，零售咨询公司帕克技术咨询公司的创始人阿尔温德 · 辛哈尔对此表示赞同。





辛哈尔说：

“

由于上网变得这么便宜，印度人正寻求将手机升级为智能手机。

”

他指出，这为中国品牌在印度的扩张提供了巨大机会。他说：

“

我认为，接下来的斗争将发生在中国企业自己之间，它们将寻求提高在印度市场上的整体份额和各自的份额。

”

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