越南又出银行腐败大案 涉案46人获刑

法媒称， 46 名越南前银行官员和商人因一起大规模腐败案于 6 日被判处最高达有期徒刑 30 年的刑罚。





据法国《论坛报》网站 8 月 6 日报道，这是越南金融系统的又一桩腐败丑闻，引发广泛关注。在越南反腐的背景下，多名银行业者因被指控管理失当而被判处重刑。





报道称，从 2010 年开始，越南银行系统就因一系列管理不当、违规放贷的丑闻而陷入动荡，并持续遭受不良贷款之痛。越南监管机构还在追查最近 10 年期间数起丑闻的罪魁祸首。





据报道，最近这起丑闻发生在越南建设银行。越南建设银行同其他银行机构以及 29 家私营企业之间的非法信贷项目成为越南司法机构盯上的目标。这些私营企业无法偿还贷款。越南建设银行最终在 2015 年被无偿转让给越南央行。





胡志明市司法机构发布的公报显示，这一非法和不良信贷案导致的损失非常大。这些巨额损失肯定会影响越南整个银行系统。





报道称，已经在 2016 年因另一起腐败案而被判刑的越南建设银行前董事长范功名本次被判处 20 年有期徒刑。在 2016 年，范功名因导致银行损失四亿美元等罪行而被判处 30 年有期徒刑（数罪并罚）。越南建设银行前总经理本次开庭被判处 10 年有期徒刑。





越南国家银行前副行长邓清平及四名同案犯被指控在越南建设银行损失中存在渎职行为而被判刑。





报道称，越南监管当局数月以来一直在推进银行系统深入改革，后者被视为国家主要薄弱环节之一。自此之后，多名富商和高级干部被逮捕，媒体对此报道也很充分。 2017 年，一名银行前负责人甚至因诈骗被判处死刑，另一名负责人被判处无期徒刑。





据报道，越南是亚洲最腐败的国家之一。虽然越南近几年经济增长很快，但它在最新的全球清廉指数排名中只排在第一百零七位。

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