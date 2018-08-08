最新民调显示：台湾政坛“三人对阵”难分胜负

根据旺旺中时媒体集团最新民调，2020年总统大选，民进党若由赖清德参选，支持度胜过蔡英文，国民党则由朱立伦胜出，但台北市长柯文哲如挑战大位，无论柯赖朱，还是柯蔡朱三人对决，柯文哲的支持度与看好度都居冠。
深绿的新台湾国策智库日前发布民调指出，2020总统大选时，民进党若推出赖清德，国民党则由朱立伦征战，在赖朱柯三人竞逐下，赖清德支持度胜过朱立伦和柯文哲，但本报委托艾普罗公司所做的最新民调结果正好相反。
根据本报民调，2020年总统选举，在民进党参选人方面，仅13.3%支持蔡英文出马，远低于赖清德的28.2%；国民党参选人则由朱立伦以34.7%的支持度领先马英九的14.9%与吴敦义5.8%。
在蔡朱柯三人对阵下，蔡英文支持度为12.1%，朱立伦26.9%，柯文哲31.5%，柯P赢朱4.6个百分点，值得注意的是，蔡英文的支持度甚至连朱立伦的一半都不到。
民进党若改由赖揆上场，结果也相去不远，赖朱柯三人竞逐，赖清德获15.4%民众支持，朱立伦26.7%，柯文哲32%，柯P仍旧胜出，赖揆落居第三。
在看好度方面，蔡朱柯三人相比，蔡英文为16.6%、朱立伦25%、柯文哲31.3%；若由赖清德代表绿营，看好度为16.9%，朱立伦26.7%、柯文哲32.2%，柯P完胜蓝绿台面上的政治人物。进一步交叉分析，柯P支持者以高学历和年轻人居多。
2020年无论是蔡朱柯或赖朱柯对决，49岁以下年龄层，柯P支持度都居冠，尤其是20岁至29岁的年轻族群，柯P支持度高达六成，50岁以上年龄层则以朱立伦的支持度较高。
从政党方面来看，柯文哲无论对蓝绿还是中立选民都是“吸票机”，蔡朱柯三人对阵，柯P拿到的泛绿选票达40.4%，高过蔡英文的39.6%。
若换赖清德出马，赖获43.9%泛绿支持，但柯P在泛绿中也有33.5%支持率。以地区来看，朱立伦在北北基和宜花东金马较具优势，其余地区都是柯P的天下。
值得注意的是，若由蔡英文出马，不仅柯P完胜全台，对战朱立伦也是全军覆没，就连南台湾也变天，由赖揆出马，仅在云嘉南胜过朱立伦，显然绿营在南部的选票已经松动。
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