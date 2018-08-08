最新民调显示：台湾政坛“三人对阵”难分胜负

根据旺旺中时媒体集团最新民调， 2020 年总统大选，民进党若由赖清德参选，支持度胜过蔡英文，国民党则由朱立伦胜出，但台北市长柯文哲如挑战大位，无论柯赖朱，还是柯蔡朱三人对决，柯文哲的支持度与看好度都居冠。





深绿的新台湾国策智库日前发布民调指出， 2020 总统大选时，民进党若推出赖清德，国民党则由朱立伦征战，在赖朱柯三人竞逐下，赖清德支持度胜过朱立伦和柯文哲，但本报委托艾普罗公司所做的最新民调结果正好相反。





根据本报民调， 2020 年总统选举，在民进党参选人方面，仅 13.3% 支持蔡英文出马，远低于赖清德的 28.2% ；国民党参选人则由朱立伦以 34.7% 的支持度领先马英九的 14.9% 与吴敦义 5.8% 。





在蔡朱柯三人对阵下，蔡英文支持度为 12.1% ，朱立伦 26.9% ，柯文哲 31.5% ，柯 P 赢朱 4.6 个百分点，值得注意的是，蔡英文的支持度甚至连朱立伦的一半都不到。





民进党若改由赖揆上场，结果也相去不远，赖朱柯三人竞逐，赖清德获 15.4% 民众支持，朱立伦 26.7% ，柯文哲 32% ，柯 P 仍旧胜出，赖揆落居第三。





在看好度方面，蔡朱柯三人相比，蔡英文为 16.6% 、朱立伦 25% 、柯文哲 31.3% ；若由赖清德代表绿营，看好度为 16.9% ，朱立伦 26.7% 、柯文哲 32.2% ，柯 P 完胜蓝绿台面上的政治人物。进一步交叉分析，柯 P 支持者以高学历和年轻人居多。





2020 年无论是蔡朱柯或赖朱柯对决， 49 岁以下年龄层，柯 P 支持度都居冠，尤其是 20 岁至 29 岁的年轻族群，柯 P 支持度高达六成， 50 岁以上年龄层则以朱立伦的支持度较高。





从政党方面来看，柯文哲无论对蓝绿还是中立选民都是 “ 吸票机 ” ，蔡朱柯三人对阵，柯 P 拿到的泛绿选票达 40.4% ，高过蔡英文的 39.6% 。





若换赖清德出马，赖获 43.9% 泛绿支持，但柯 P 在泛绿中也有 33.5% 支持率。以地区来看，朱立伦在北北基和宜花东金马较具优势，其余地区都是柯 P 的天下。





值得注意的是，若由蔡英文出马，不仅柯 P 完胜全台，对战朱立伦也是全军覆没，就连南台湾也变天，由赖揆出马，仅在云嘉南胜过朱立伦，显然绿营在南部的选票已经松动。





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