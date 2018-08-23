以牙还牙！西媒：特朗普的关税让WTO沦为“战场”

西媒称，世界贸易组织（WTO）成立23年以来从未面对过如此繁重的工作，导致这一局面的主因是美国发起的关税大战。首先它与中国发生摩擦，随后将征收关税的触角延伸到全球的钢铝产品，随后又与土耳其发生了纷争。一项以“国家安全”为基础的贸易政策引发了全球大国间的硝烟，面对保护主义，它们以彼之道还施彼身，那就是更高的关税，一场场官司一直诉至WTO。
据西班牙《阿贝赛报》网站8月20日报道，据统计，今年以来，WTO成员已启动了30个国际争端解决程序，希望该组织专家能够解决成员间的纷争。美国广播公司援引消息源的说法指出，这是一个“不寻常”的数字，仅在8月启动的程序数量几乎已达去年总数的两倍。2017年WTO共接手17起案件，2016年为16起，2015年和2014年分别为13起和14起。也就是说，已连续多年的总数未超过今年8月的数字。当然，今年以来并非所有上诉至WTO的争端都与贸易战有关，但绝大多数是如此。
报道称，这些数字与美国的贸易政策息息相关。1995年以来，美国已经启动了115个程序，是WTO成员中启动程序最多的。与此同时，它也是133项争端程序中的“被告”。
据报道，在一切双边关系的努力归于失败后，诉至WTO往往是成员最后的办法。数百起案件在WTO专家的帮助下得到了调解，但目前的状况源自一个国家的单边行动，而不是一个个孤立的案件。欧盟、俄罗斯、中国、加拿大、墨西哥等国家和组织都相信世界贸易领域最高决策机构的争端解决能力，同时它们也要求WTO进行改革以发挥更大作用。美国总统特朗普自上台以来就始终坚持WTO必须进行改革的观点，甚至连中国也与欧盟发布联合声明，宣布建立WTO改革副部级工作组。
报道称，超负荷工作并不会成为WTO需要立即面对的现实，但在未来几年该机构必然会经手越来越多的案件。国际货币基金组织几周前警告，关税战将在2020年导致全球国内生产总值降低0.5个百分点，相当于4034亿多美元；布鲁塞尔已下调了其对欧盟今年的增长预测；世界银行也已警告称关税战可能会导致全球贸易下降9%，重回经济危机时期最糟糕几年的水平。所有这些国际机构的警告都是在这场以美国为焦点的威胁和报复大战掀起几个月后提出的。
专家指出，从国家经济层面来说，墨西哥和加拿大因其与美国紧密的贸易关系而将受最大影响。不过，也有不少分析机构指出，新兴市场经济体也将因关税产生的不确定性而受到极大影响，对他们来说最大的问题将是资本外流。国际金融协会指出，贸易紧张局势导致投资者远离新兴市场国家，以求得到美元等更为坚挺货币的庇护。
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