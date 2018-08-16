    • 2018年8月16日

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    法媒称伊朗用导弹向美国秀肌肉：“我们每天都将提高其威力”

    星期四, 八月 16, 2018

    法国《回声报》网站813日发表了题为《伊朗加速其弹道武器计划》的文章称，作为对美国制裁的回应，在发出封锁霍尔木兹海峡的威胁后，伊朗曝光了一种完全自主制造的新型征服者短程弹道导弹。

    文章称，美国退出伊朗核协议过去了三个月，对伊朗重新恢复制裁刚刚过去一周：所以，目前伊朗与美国之间重拾对话的机会基本为零。正如许多专家在美国退出核协议时所预测的那样，军备竞赛重新开始。

    伊朗国防部长阿米尔·哈塔米813日表示：我们每天都将提高我国弹道导弹的威力。文章称，当天他揭开了新一代征服者短程导弹的面纱。这既是为了炫耀这种百分百在伊朗制造的超高效武器，也是为了反击美国，明确表明伊朗能够独自建设自己的打击力量，对其施加的禁运无足轻重。

    文章称，再早两天，伊朗在霍尔木兹海峡发射了一枚征服者-110”型弹道导弹，这是该国一年多以来第一次发射导弹。试射是在美国海军眼皮底下进行的。美军中东部队的指挥官约瑟夫·沃特尔很明白这个警告。伊朗总统鲁哈尼曾经威胁要封锁霍尔木兹海峡的交通——全球三分之一的石油贸易要经过此处。


    文章称，阿米尔·哈塔米13日承诺道：请相信，伊朗这个伟大国家所承受的压力和心理战，只会增强我们在一切领域提高防御能力的意愿。


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