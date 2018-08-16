特朗普连发七条推特骂前助理是狗 白宫紧急灭火

昔日“师徒”如今反目！近日，一位早在特朗普主持真人秀《明星学徒》时期就常伴左右的前资深助理突然“反水”，令美国总统暴跳如雷。短短24小时内，特朗普先后发7条推文对白宫前通信总监奥马罗萨·纽曼开炮，甚至骂她是“狗”。这场私人恩怨使特朗普对种族问题的态度再次成为焦点，也给他的“侮辱他人词汇表”再添一笔。
纽曼12日参加电视节目时，不仅爆出与白宫办公厅主任凯利关于离职问题对话的秘密录音，还声称特朗普是种族主义者，曾在录制《明星学徒》期间使用针对非裔人士的侮辱性词汇。此事令特朗普大为光火，13日开始，他在推特上对纽曼开炮。不仅形容这位昔日部下滑稽可笑，还称她是“下等人”，平时“心眼恶毒”“脑子不好使”等等。在纽曼表示将配合“通俄门”调查后，特朗普加大对她的攻击力度。他发推特称：“对于精神错乱、摇尾乞怜的家伙，给她好处是没有用的……解雇这条狗，凯利做得好！”
特朗普对纽曼的“人身攻击”迅速引爆舆论。14日一整天，白宫都在忙于灭火。纽曼当天出席访谈节目时表示，特朗普在公共平台尚敢如此出言不逊，就更不用说他私下里说的话有多难听。纽曼控诉道，特朗普对女性、对非裔美国人根本没有尊重可言。
纽曼早在2004年开始在《明星学徒》节目中崭露头角，并将当时的主持人特朗普视为“导师”。特朗普参选总统后，纽曼决意追随。本身就是黑人的纽曼被竞选团队指派负责非裔美国人事务。特朗普当选后，纽曼被提拔为白宫通信总监。当时她是早期白宫雇员中薪资最高的一位，与时任办公厅主任普利巴斯和首席战略师班农持平。2017年底，白宫宣布纽曼离职的消息。纽曼近期高调出镜，主要是为自己14日上市的新书《精神错乱：一位内幕人士对特朗普白宫的记述》造势。白宫发言人桑德斯14日称纽曼就是个“利己主义者”，批评她将个人利益远置于国家之上。
尽管美国媒体深知纽曼的一系列举动疑似营销，但特朗普早年的“种族歧视历史”还是引起关注。据纽曼爆料，特朗普在录制《明星学徒》时曾使用对非裔人士带有歧视色彩的“黑鬼”一词。2016年，其竞选团队为如何应对这一丑闻进行深入讨论，纽曼旁听了整个过程，且称有证据证实特朗普的不当用词。对此，特朗普在“推特骂战”中全盘否认，称这种不雅说法“从来不在我的词汇储备当中”。14日，一名特朗普团队的高级官员则表示，该团队已向纽曼提出仲裁要求，原因是她违反了与特朗普团队签订的保密协议。桑德斯当天也在发布会上承认，她“无法保证总统从未使用过这个词”。但她辩解说，特朗普骂纽曼是“狗”并不涉及种族问题，这只是总统对人品欠佳者的情绪发泄。
不过美国媒体对桑德斯的说法并不买账，很多媒体人指出，“狗”一词是另一种形式的种族歧视。也有媒体指出，这早已不是特朗普第一次用“狗”这个词侮辱敌人或对手。美国《华盛顿邮报》15日称，将对方污蔑为“动物”是特朗普的惯用手法。前联邦调查局局长科米、前代理司法部长耶茨、前白宫首席战略师班农、前共和党总统候选人罗姆尼、参议员卢比奥以及多名新闻界人士都曾被其斥责为“像狗一样”。其中，他称败选的罗姆尼“像狗一样恼怒”，称美国全国广播公司评论员大卫·格雷戈里“像狗一样被炒鱿鱼”。相比之下，他此次直接称纽曼“是一条狗”显得更加恶劣。此外，他还曾称叙利亚总统巴沙尔是“动物”，也将本月14日制造英国恐袭的嫌犯称为“疯狂的动物”。
《华盛顿邮报》称，历史上不乏领导人将敌人比作动物的先例。这种用法大多带有歧视和侵略性，为了凸显“别人不如自己”。而特朗普习惯将对手称为“狗”，正是源于他对狗的厌恶。美国《纽约每日新闻》指出，用动物类词汇形容对手是非常危险的现象，尤其是对于特朗普这样的一国总统。此外，特朗普用来形容对手的词汇也不限于动物类。据《福布斯》杂志盘点，特朗普还曾用“小丑”“傀儡”“赝品”“糊涂蛋”“笨蛋”等五花八门的负面词汇形容自己想攻击的敌人。
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