特朗普连发七条推特骂前助理是狗 白宫紧急灭火

昔日 “ 师徒 ” 如今反目！近日，一位早在特朗普主持真人秀《明星学徒》时期就常伴左右的前资深助理突然 “ 反水 ” ，令美国总统暴跳如雷。短短 24 小时内，特朗普先后发 7 条推文对白宫前通信总监奥马罗萨 · 纽曼开炮，甚至骂她是 “ 狗 ” 。这场私人恩怨使特朗普对种族问题的态度再次成为焦点，也给他的 “ 侮辱他人词汇表 ” 再添一笔。

纽曼 12 日参加电视节目时，不仅爆出与白宫办公厅主任凯利关于离职问题对话的秘密录音，还声称特朗普是种族主义者，曾在录制《明星学徒》期间使用针对非裔人士的侮辱性词汇。此事令特朗普大为光火， 13 日开始，他在推特上对纽曼开炮。不仅形容这位昔日部下滑稽可笑，还称她是 “ 下等人 ” ，平时 “ 心眼恶毒 ”“ 脑子不好使 ” 等等。在纽曼表示将配合 “ 通俄门 ” 调查后，特朗普加大对她的攻击力度。他发推特称： “ 对于精神错乱、摇尾乞怜的家伙，给她好处是没有用的 …… 解雇这条狗，凯利做得好！ ”

特朗普对纽曼的 “ 人身攻击 ” 迅速引爆舆论。 14 日一整天，白宫都在忙于灭火。纽曼当天出席访谈节目时表示，特朗普在公共平台尚敢如此出言不逊，就更不用说他私下里说的话有多难听。纽曼控诉道，特朗普对女性、对非裔美国人根本没有尊重可言。

纽曼早在 2004 年开始在《明星学徒》节目中崭露头角，并将当时的主持人特朗普视为 “ 导师 ” 。特朗普参选总统后，纽曼决意追随。本身就是黑人的纽曼被竞选团队指派负责非裔美国人事务。特朗普当选后，纽曼被提拔为白宫通信总监。当时她是早期白宫雇员中薪资最高的一位，与时任办公厅主任普利巴斯和首席战略师班农持平。 2017 年底，白宫宣布纽曼离职的消息。纽曼近期高调出镜，主要是为自己 14 日上市的新书《精神错乱：一位内幕人士对特朗普白宫的记述》造势。白宫发言人桑德斯 14 日称纽曼就是个 “ 利己主义者 ” ，批评她将个人利益远置于国家之上。

尽管美国媒体深知纽曼的一系列举动疑似营销，但特朗普早年的 “ 种族歧视历史 ” 还是引起关注。据纽曼爆料，特朗普在录制《明星学徒》时曾使用对非裔人士带有歧视色彩的 “ 黑鬼 ” 一词。 2016 年，其竞选团队为如何应对这一丑闻进行深入讨论，纽曼旁听了整个过程，且称有证据证实特朗普的不当用词。对此，特朗普在 “ 推特骂战 ” 中全盘否认，称这种不雅说法 “ 从来不在我的词汇储备当中 ” 。 14 日，一名特朗普团队的高级官员则表示，该团队已向纽曼提出仲裁要求，原因是她违反了与特朗普团队签订的保密协议。桑德斯当天也在发布会上承认，她 “ 无法保证总统从未使用过这个词 ” 。但她辩解说，特朗普骂纽曼是 “ 狗 ” 并不涉及种族问题，这只是总统对人品欠佳者的情绪发泄。





不过美国媒体对桑德斯的说法并不买账，很多媒体人指出， “ 狗 ” 一词是另一种形式的种族歧视。也有媒体指出，这早已不是特朗普第一次用 “ 狗 ” 这个词侮辱敌人或对手。美国《华盛顿邮报》 15 日称，将对方污蔑为 “ 动物 ” 是特朗普的惯用手法。前联邦调查局局长科米、前代理司法部长耶茨、前白宫首席战略师班农、前共和党总统候选人罗姆尼、参议员卢比奥以及多名新闻界人士都曾被其斥责为 “ 像狗一样 ” 。其中，他称败选的罗姆尼 “ 像狗一样恼怒 ” ，称美国全国广播公司评论员大卫 · 格雷戈里 “ 像狗一样被炒鱿鱼 ” 。相比之下，他此次直接称纽曼 “ 是一条狗 ” 显得更加恶劣。此外，他还曾称叙利亚总统巴沙尔是 “ 动物 ” ，也将本月 14 日制造英国恐袭的嫌犯称为 “ 疯狂的动物 ” 。

《华盛顿邮报》称，历史上不乏领导人将敌人比作动物的先例。这种用法大多带有歧视和侵略性，为了凸显

“

别人不如自己

”

。而特朗普习惯将对手称为

“

狗

”

，正是源于他对狗的厌恶。美国《纽约每日新闻》指出，用动物类词汇形容对手是非常危险的现象，尤其是对于特朗普这样的一国总统。此外，特朗普用来形容对手的词汇也不限于动物类。据《福布斯》杂志盘点，特朗普还曾用

“

小丑

”“

傀儡

”“

赝品

”“

糊涂蛋

”“

笨蛋

”

等五花八门的负面词汇形容自己想攻击的敌人。

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