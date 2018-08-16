新西兰将禁止外国人买房:遏房价确保居民买得起房

新西兰因为执行自由的移民政策，并且在外国人购买房地产方面持轻监管立场，吸引了大量国外富人来此买房置业。如今，新西兰将禁止外国人购买成屋，试图给这一全球最热的房地产市场之一降温。

据《华尔街日报》 16 日报道，新西兰议会 15 日批准了这项新限制，兑现了该国总理阿德恩所在的工党曾经许下的一个承诺；该承诺帮助工党在去年赢得了大选，工党的竞选纲领是反对不平等，改善无家可归者的境遇。

报道指出，通过实施这项举措，新西兰加入了英国、澳大利亚、加拿大等国家的行列；这些国家都在试图应对居民买不起住房的危机，这已经成为了一个热点政治问题。更严格的贷款规则、印花税、对空置投资物业征税等手段都成为全球监管机构和议员用来遏制失控房价的工具。

据悉，新法允许外国人购买大型住宅区的新建公寓，但将成屋及现有公寓和农场划分为 “ 敏感资产 ” ，要求海外投资办公室予以审查。一名高级政府官员称，几乎大多数情形下都不会批准。相关法律不会溯及既往，且澳大利亚籍人士及新加坡籍人士可享有豁免。





据中新网 8 月 14 日报道，新西兰政府团队中负责该法立法工作的是贸易和经济发展部长 David Parker ，他最近表示，这部法律不仅仅是控制房价的考虑。

“ 在这个财富不断集中的世界上，我们不希望海外小圈子里的富人因为能够开出更高的价钱，而赢取那些成功新西兰人与生俱来的权利。 ”

新西兰虽然是富人们的天堂，但同时，新西兰也有发达国家最高的无家可归者人口比例。新西兰工党政府认为，国外富人把新西兰当避难所的做法需要被阻止，这也是出台禁止外国人购房法的原因之一。

中新社报道称，最近一次调查显示，奥克兰中部地区是海外买家最青睐的区域。在海外买家中，最多比例的是中国买家，其次是澳大利亚、英国。

在房产政策上，除了阻止外国人购买现房以缓解高企的房价，新西兰政府还计划在

10

年内建造

10

万套住宅，彻底解决房屋供应不足问题。

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