印度卢比跌至历史最低 美媒：里拉崩盘传导效应

美媒称，土耳其里拉崩盘的影响 14 日传导至印度，随着投资者抛售新兴市场货币，卢比对美元汇率跌至历史最低点。

据美国《华尔街日报》网站 8 月 14 日报道，印度卢比对美元汇率当天早盘一度跌至 70.08 的历史低位，继续保持其本年度亚洲最差货币的表现。分析人士说，在接下来的几个交易日中，卢比可能跌至 70.60 。当天汇率随后反弹至 69.89 。

新加坡星展银行经济学家拉迪卡 · 拉奥说： “ 卢比下跌并非孤立现象，而是新兴市场货币遭抛售的后果之一。 ”

报道称，卢比汇率 13 日下跌 1.1% ，创 5 年以来最大单日跌幅，今年以来已累计贬值 9.5% 。在其他大型新兴市场经济体中，只有巴西、俄罗斯和南非货币的跌幅超过印度。货币贬值增加了印度经济管理难度，重要的石油和其他原材料进口成本上涨，从而加剧通货膨胀。

分析与市场交易人士说，为对抗卢比贬值，印度储备银行 14 日出手干预外汇市场，买入本国货币，并从其外汇储备中卖出美元。

报道称，印度储备银行在过去 5 个月里已卖出约 230 亿美元的外汇储备。

印度莫蒂拉尔

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奥斯瓦尔金融服务公司大宗商品和货币业务主管基肖尔

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纳尔内说：

“

一旦发生全球危机，储备是保不住的。你只会损失外汇储备。

”

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