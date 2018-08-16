印度卢比跌至历史最低 美媒：里拉崩盘传导效应

美媒称，土耳其里拉崩盘的影响14日传导至印度，随着投资者抛售新兴市场货币，卢比对美元汇率跌至历史最低点。
据美国《华尔街日报》网站8月14日报道，印度卢比对美元汇率当天早盘一度跌至70.08的历史低位，继续保持其本年度亚洲最差货币的表现。分析人士说，在接下来的几个交易日中，卢比可能跌至70.60。当天汇率随后反弹至69.89。
新加坡星展银行经济学家拉迪卡·拉奥说：“卢比下跌并非孤立现象，而是新兴市场货币遭抛售的后果之一。”
报道称，卢比汇率13日下跌1.1%，创5年以来最大单日跌幅，今年以来已累计贬值9.5%。在其他大型新兴市场经济体中，只有巴西、俄罗斯和南非货币的跌幅超过印度。货币贬值增加了印度经济管理难度，重要的石油和其他原材料进口成本上涨，从而加剧通货膨胀。
分析与市场交易人士说，为对抗卢比贬值，印度储备银行14日出手干预外汇市场，买入本国货币，并从其外汇储备中卖出美元。
报道称，印度储备银行在过去5个月里已卖出约230亿美元的外汇储备。
印度莫蒂拉尔·奥斯瓦尔金融服务公司大宗商品和货币业务主管基肖尔·纳尔内说：“一旦发生全球危机，储备是保不住的。你只会损失外汇储备。”
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