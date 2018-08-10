美因“投毒门”对俄施加新制裁 特朗普致信普京呼吁合作

外媒称，美国国务院 8 日早些时候宣布，由于俄罗斯涉嫌在英国索尔兹伯里使用化学武器，美国将从 22 日起对其采取新的制裁。新制裁分为两个阶段，第一阶段完全禁止向俄出口电子仪器及军民两用配件。





据俄新社 8 月 8 日报道，美国国务院高级官员称，俄罗斯为避免因索尔兹伯里 “ 投毒门 ” 事件而遭受美国的第二轮制裁，应保证不针对公民使用生化武器，并准许联合国观察员进行检查。





美国国务院坚称，第一阶段制裁措施触及俄罗斯经济的 70% ～ 80% ，可使其受到重创。





报道称，如果莫斯科不作出未来不使用化学武器的保证，第二轮制裁将于三个月后生效。其内容可能包括降低外交级别、禁止俄罗斯航空公司飞往美国的航线并且几乎完全停止美对俄出口。





另据俄新社 8 月 9 日报道，俄罗斯驻华盛顿使馆表示，美国不给任何解释，根据捏造的借口对俄采取 “ 残酷 ” 制裁。





俄使馆评论称： “8 日美国国务院以捏造的俄联邦政府对英国公民谢尔盖 · 斯克里帕尔及其女儿使用神经毒剂 ‘ 诺维乔克 ’ 事件为借口，向我公使衔参赞宣布了新的 ‘ 残酷 ’ 制裁。（美方）没有提出任何事实或证据。 ”





俄使馆同时强调，俄依旧坚持公开透明调查此事和惩罚罪犯。

俄使馆在发表的评论中称： “ 我方提醒以原则性立场对待该事件，对此使馆在致国务院的相关信函中进行了说明。我方重申，俄主张公开透明调查索尔兹伯里案件和惩罚罪犯的立场不变。建议公开关于该问题的来往函件。 ”





此外据路透社 8 月 8 日报道，英国 8 日对美国决定对俄罗斯实施新的制裁表示欢迎。今年 3 月，斯克里帕尔和他 33 岁的女儿尤利娅被发现昏倒在英格兰南部城市索尔兹伯里的一条长椅上，此前曾有人在他家前门上投放了一种液体形式的 “ 诺维乔克 ” 神经毒剂。





报道称，英国将此次袭击归咎于俄罗斯，并与美国和西方盟友一道驱逐了大批俄罗斯外交官。俄罗斯否认参与这起投毒案，并以报复性驱逐作为回击。





英国外交部发言人在一则声明中说： “ 英国欢迎我们的盟友美国采取的这项进一步的行动。国际社会对于在索尔兹伯里街头使用化学武器的强烈反应，将向俄罗斯传递一个十分明确的信息，即其不计后果的挑衅行为将不会被放过。 ”





又据俄新社 8 月 8 日报道，美国参议员兰德 · 保罗日前向俄方转交了特朗普致普京的一封信。





保罗在 “ 推特 ” 中写道： “ 将特朗普总统的信转交给普京总统的办公厅是我的荣幸，这封信强调了在反恐、加强立法领域对话、恢复文化交流等方面继续两国协作的重要性。 ”





克里姆林宫发言人德米特里 · 佩斯科夫证实，这封信是通过 “ 外交渠道 ” 转交的，但克里姆林宫目前还没看到具体内容。





报道称，本周，保罗随美国参议员代表团抵达莫斯科，他们会见了俄方议员。

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