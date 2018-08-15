反腐无尽头 杜特尔特再喊累：不排除提前退休

据 “ 中央社 ”8 月 14 日报道，由于菲律宾政府贪腐太严重，反贪成果不如人意。现年 73 岁的菲律宾总统杜特尔特上任两年，今天（ 14 日）再次表达倦意，甚至不排除提早退休。

杜特尔特今天在总统府向商界人士致词时说： “ 我告诉军警，我很累了，正考虑卸任，我没有对任何人生气。 ”





他也对于政府内部贪污无法根除感到无奈： “ 我的肃贪努力像是永无止境，这项陋习已经污染了政府几乎所有的部门。 ”

菲律宾最近又传出两宗贪污案，一宗是涉及旅游部长的 6000 万比索广告费贪污案，这名旅游部长已经下台；另一案是两天前爆发的军队医院官员采购贪污案，杜特尔特下令革除及调查 20 名涉案军官。

杜特尔特 2016 年 6 月 30 日上任，已多次在公开演说中表达倦意，早前曾告诉菲律宾军队不必发动叛变，只要讲一声他可以自动下台，最近又曾说，只要菲律宾修宪改制成功，他愿意提早退休。

根据菲律宾宪法，总统任期 6 年，也就是说，杜特尔特的任期应该到 2022 年。

菲律宾吕宋岛北部过去数天遭暴雨侵袭，多处发生水灾，但杜特尔特却未如往常一样露面视察灾情或慰问灾民，他的去向引起民众关切。

杜特尔特今天在总统府露面，根据电视转播，他说：

“

没有问题，我只是睡眠不足。

”

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