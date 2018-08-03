东京医大篡改分数减招女生 校友：已经是一种默契

为多招男生少招女生，日本知名学府东京医科大学竟篡改考生分数。据日本《每日新闻》2日报道，东京医科大学自2011年起在入学考试中对女生“全体扣分”，同时又给男生“全体加分”。
据知情人士透露，该校在第一轮填写答题卡的笔试中，给所有女生按一定比例系数减分。而在第二轮写小论文的考试中，又给所有男生按一定比例系数加分。据报道，2010年该校新生中女生占40%，是前一年的一倍。因此学校开始操控分数，欲将女生比例控制在30%左右。2018年，该校男生录取率为8.8%，而女生录取率仅为2.6%。
《每日新闻》称，日本医疗界人士认为，这是由于医疗机构不愿多雇用女医生，认为她们“麻烦又不好用”，因此企图从入学阶段进行“源头控制”。面对质疑，东京医科大学称目前“并不清楚相关情况”，将进行内部调查。
不过有该校毕业生称这种做法“已经是一种默契”，被称为“必要的恶”。医院认为，在某些科室男医生比女医生工作能力强，且女医生还因为结婚生子等原因经常请假。有医疗界人士甚至称，应该不招女医生，集中资源培养男医生。对此，日本女性医疗从业者协会理事种部恭子批评说：“因为是女性所以就要吃亏，这不仅不公平，而且太落后于时代了。”
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