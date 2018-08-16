俄向伊朗返还高丰度浓缩铀 俄媒称俄伊事实上退出伊核协议

俄媒称，俄罗斯向伊朗返还根据伊核协议条款保存的浓缩铀。目前只有美国宣布退出核协议，并且恢复了先前所有的对伊制裁。专家认为，返还可用来制造核武器的铀意味着俄罗斯和伊朗事实上退出核协议。
俄罗斯《独立报》网站8月15日援引《德黑兰时报》的报道称，伊朗原子能组织发言人贝赫鲁兹·卡迈勒万迪表示，伊朗准备从俄罗斯回收第二批丰度为20%的浓缩铀，此前根据核协议这些浓缩铀被存放在俄罗斯，如今将用在德黑兰的核反应堆中。
卡迈勒万迪称，俄罗斯共保管了10批伊朗生产的浓缩铀，第一批已在近7个月前回收。他同时表示，这些批次中的任何一批都可以使用将近一年，因此伊朗拥有的研究开发性核反应堆的燃料至少够用7到8年。
报道称，根据伊核协议，联合国、美国和欧盟解除了因伊朗核计划而对其实施的制裁。作为回应，德黑兰承诺不再将浓缩铀丰度提炼至“危险的”20%及更高，而所有已浓缩至该丰度和适于制造核武器的燃料已转交给俄罗斯。
报道称，特朗普5月宣布美国退出伊核协议。卡迈勒万迪警告说，如果放弃核协议，伊朗准备恢复生产20%丰度的浓缩铀。
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