俄向伊朗返还高丰度浓缩铀 俄媒称俄伊事实上退出伊核协议

俄媒称，俄罗斯向伊朗返还根据伊核协议条款保存的浓缩铀。目前只有美国宣布退出核协议，并且恢复了先前所有的对伊制裁。专家认为，返还可用来制造核武器的铀意味着俄罗斯和伊朗事实上退出核协议。





俄罗斯《独立报》网站 8 月 15 日援引《德黑兰时报》的报道称，伊朗原子能组织发言人贝赫鲁兹 · 卡迈勒万迪表示，伊朗准备从俄罗斯回收第二批丰度为 20% 的浓缩铀，此前根据核协议这些浓缩铀被存放在俄罗斯，如今将用在德黑兰的核反应堆中。





卡迈勒万迪称，俄罗斯共保管了 10 批伊朗生产的浓缩铀，第一批已在近 7 个月前回收。他同时表示，这些批次中的任何一批都可以使用将近一年，因此伊朗拥有的研究开发性核反应堆的燃料至少够用 7 到 8 年。





报道称，根据伊核协议，联合国、美国和欧盟解除了因伊朗核计划而对其实施的制裁。作为回应，德黑兰承诺不再将浓缩铀丰度提炼至 “ 危险的 ”20% 及更高，而所有已浓缩至该丰度和适于制造核武器的燃料已转交给俄罗斯。





报道称，特朗普 5 月宣布美国退出伊核协议。卡迈勒万迪警告说，如果放弃核协议，伊朗准备恢复生产 20% 丰度的浓缩铀。





俄工程师协会第一副主席伊万

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安德烈耶夫斯基认为：

“

伊朗没有完全公布使用这些浓缩铀的研究计划，因为核协议停止运作，也就无须再向西方汇报。因此协议事实上不再生效，俄把浓缩铀归还所有者。表面上这件事无可指摘。

”

这位专家还说：

“

俄将华盛顿的火引向自己。这有助于俄为今后的政治大博弈提条件：俄似乎不得不为伊朗生产核弹头出一份力。而为了不让我们这么做，你们能为我们做什么？

”

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