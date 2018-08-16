日本拟采购超小型卫星监视钓鱼岛 追踪中国船舰行动

境外媒体称，日本政府拟采购超小型卫星，以较低成本增加现有的情报收集卫星，加强对钓鱼岛的监视，对抗中国的海洋活动。





台湾联合新闻网 8 月 15 日援引日媒报道称，看到中国大陆民营企业将开始进行超小型雷达卫星实测的性能，日本政府正在加速研议在近年内采购部署超小型卫星。

报道称，其构想是通过多个超小型卫星与情报收集卫星共同运作，进行对钓鱼岛、南海的监视。相较于情报收集卫星一座需要数百亿日元，超小型卫星仅需数亿日元，低成本是其利基。





报道称，此外，情报收集卫星辨识能力强，包括船只的装备、搭载物品都可轻易判别，但一日只能拍摄一次；但若增加卫星的数量，可增加摄影频率，若通过数十个超小型卫星可进行好几个小时的持续监视，能追踪自中国大陆军港离港的船舰的行动。





报道指出，这项计划实践的关键在于能在夜间及气候环境较差的情况下也能摄影的合成孔径雷达的小型化。由于钓鱼岛周边总是云层密布，确保监视效果不可或缺。





报道称，日本民营企业将于明年开始进行超小型卫星针对商业活动、灾害因应等的实测。日本内阁卫星情报中心相关人员表示，只要通过实测确认技术可行性，超小型卫星的活用将不再只是纸上谈兵。





日媒指出，目前有 4 颗情报收集的雷达卫星与如同数字相机的光学卫星运作，日本政府希望 2026 年之后能达到 10 颗一体制运作，但前景仍不明朗，即使实现了，拍摄频率也只能提升到半天一次；但另一方面，中国大陆已发射超过 20 颗侦察卫星，一天之中多次越过日本上空。

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