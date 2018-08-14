美土开打“经济战”殃及世界 土欲打造“新联盟”脱困

外媒称，在过去惨烈的一周里，土耳其里拉对美元的汇率下跌五分之一，这给土企业和银行造成了巨大压力。即便如此，土耳其总统埃尔多安态度依然强硬。 12 日，他引用土耳其一位民族诗人的话说， “ 这国家是我们的 ” ，并发誓不会向任何外国对手 “ 低头 ” 。





里拉暴跌引发连锁反应





据美国商业内幕网站 8 月 13 日报道，土耳其里拉暴跌后，全球市场出现抛售潮。





13 日一开盘，中国内地基准指数上证综指直接下跌逾 1%—— 香港与韩国也出现类似跌幅；日本股指下跌逾 1.6% ，资金流向安全资产导致日元走强，也对日本股市形成压力；美国股票期货同样下跌，道琼斯期货下跌约 118 点，跌幅为 0.47% ，标普 500 期货下跌 0.38% ；澳大利亚股市低开，随后不断下跌，澳元仍然承压，目前对美元为 2016 年年底以来的最低点。





此外， 13 日早盘，土耳其货币剧烈波动，先是下跌 10% ，接着反弹，然后再度下跌，土耳其里拉走弱持续向其他新兴市场货币蔓延。





报道称，围绕土耳其里拉的一大担忧是，它的疲软会开始影响欧洲银行，欧元区金融监管机构担心以西班牙和法国银行为主的欧洲大型借款机构对土耳其债务的风险敞口。





另据美国《华尔街日报》网站 8 月 13 日报道，土耳其里拉 13 日创下新低，令印尼和南非等同样严重依赖外国投资者的新兴市场受到震动。





在亚洲早盘交易中，里拉对美元汇率下跌多达 10% ，跌至 7.131 里拉兑换 1 美元。亚洲各地股市全线下跌，领跌的是印尼的主要股指，跌幅近 3% ，美国的股指期货也出现下跌。南非兰特对美元汇率跌至近两年来的最低水平，跌幅达 9.2% 。





报道称，在土耳其央行 13 日发表声明承诺提供 “ 银行所需的所有流动性 ” 后，里拉在短时间内挽回一部分损失，但当日仍出现大跌。





此外据路透社 8 月 13 日报道，由于土美外交裂痕引发担忧情绪，加上资本外逃风险，土耳其里拉跌至历史低点，也拖累了新兴市场货币惨遭抛售，亚洲股票下跌。





报道称，投资者担心土耳其里拉抛售可能在全球金融市场引发连锁反应，欧元、南非兰特及墨西哥比索已因土耳其危机受到影响。





在土央行宣布下调银行存款准备金率后，土耳其里拉收复部分失地。不过，俄罗斯卢布则跌至两年半以来的最低点；印度卢比跌至历史谷点；印尼盾跌至近三年来的最低点，促使印尼央行不得不出手干预。





报道称，由于投资者担忧欧洲银行对土耳其的风险敞口，欧元也跌至一年多以来的低点，对危机蔓延的担忧情绪在各个市场之间来回激荡。





此外据法新社 8 月 13 日报道，土耳其央行 13 日宣布采取多项举措让因里拉暴跌而惶恐不安的市场恢复平静，但陷入困境的里拉在当天早间交易中承受了新的压力。





土耳其央行在本国出现 “ 黑色星期五 ” 后首次发表声明说，它准备采取 “ 一切必要措施 ” 来确保金融稳定，并承诺会向银行提供它们所需的 “ 所有流动性 ” 。不过，声明没有明确承诺加息，大多数经济学家认为加息才是缓解当前危机所需要的举措。





埃尔多安发誓 “ 绝不投降 ”





据美联社 8 月 12 日报道，土耳其总统埃尔多安 12 日警告说，如果企业在当前土耳其爆发货币危机的情况下从银行撤走外币，政府将采取严厉措施。

埃尔多安 11 日发表讲话说，企业应该 “ 明白让这个国家生存下去并屹立不倒不只是我们的职责，也是实业家和商人的职责 ” 。他重申，这场危机是 “ 通过汇率对我们的经济采取的行动 ” ，并说土耳其会取得胜利。





另据英国《金融时报》网站 8 月 12 日报道，土耳其总统埃尔多安 12 日指责其他国家采取 “ 行动 ” 搞垮土经济。尽管面临金融危机不断加深的危险，但这位总统的口气依然强硬。





埃尔多安坚称，土耳其不会退缩。此前土耳其货币经历了惨痛的一周，对美元汇率下跌五分之一，原因是土耳其与美国总统特朗普的争端不断升级，以及外界对土经济管理的担忧。

“ 这场风暴的起因是什么？ ” 他在黑海城市特拉布宗举行的执政党官员集会上说， “ 不是经济原因 …… 这是一场针对土耳其的行动。 ”





报道称，埃尔多安认为，里拉面临的压力 —— 今年以来里拉对美元汇率已下跌 41%—— 是针对土耳其的阴谋，并警告说： “ 我们已看穿了你们的把戏，我们要向你们发起挑战 …… 我们绝不会投降。 ”





此外据法新社 8 月 12 日报道，土耳其总统埃尔多安 12 日表示，土耳其里拉的暴跌是与美国激烈的纠纷引发的，是针对土耳其的 “ 政治阴谋 ” 。他警告，安卡拉将寻求新的市场与合作伙伴。

报道表示，这两个北约盟友间的纠纷 —— 由于一名美国牧师在土被拘留而达到新的紧张程度 —— 重创了里拉，还引发了对华盛顿与安卡拉未来伙伴关系的质疑。





埃尔多安称，他无意向美国或金融市场妥协。埃尔多安在特拉布宗对执政党成员说，美国的 “ 目的是使土耳其在从金融到政治的所有领域投降 ” 。





报道称，这位总统似乎对美国的惩罚性措施并不担心，称土可以寻求其他伙伴，并把这一危机称为 “ 经济战 ” 。他说： “ 我们对向包括我国在内的全世界发动贸易战的那个人的回应是，走向新市场、建立新合作和新联盟。有人向我们关闭大门，就会有人向我们敞开新的大门。 ”





报道认为，埃尔多安似乎想表明，土耳其与华盛顿之间的联盟关系处于危急关头。他说： “ 我们只能向那个为了与恐怖组织的关系而牺牲与一个拥有 8000 万人口的国家的战略伙伴关系以及持续了半个世纪的联盟关系的人说 ‘ 再见 ’ 。 ”





另据路透社 8 月 12 日报道，土耳其总统埃尔多安 12 日说，美国给土耳其设定的释放美国牧师布伦森的最后期限是本月 8 日。





报道称，布伦森一案是导致美土这两个北约盟友之间关系不断恶化的一系列争端之一。埃尔多安在特拉布宗对支持者发表讲话时透露了上周与美国之间举行的谈判的细节，并说美国政府曾威胁，如果土耳其拒绝释放美国牧师，会对它实施制裁。





土欲靠打造 “ 新联盟 ” 脱困





据英国《金融时报》网站 8 月 12 日报道，一些观察人士坚称，土耳其每年需要吸引超过 2000 亿美元海外资金以保证经济正常运转，埃尔多安最终将别无选择，只能让步，按特朗普的要求释放美国牧师。但这位土耳其总统可能会尝试向俄罗斯、卡塔尔或中国寻求支持，从而进一步削弱这个极具战略重要性的北约成员与西方之间业已脆弱的关系。





埃尔多安 12 日表示： “ 我们对向包括我国在内的全世界发动贸易战的那个人的回应是，走向新市场、建立新合作和新联盟。 ”

报道称，一位专家说，埃尔多安的大胆言论暗示，他正在寻求其他选择，他与普京通过电话，后者可能承诺提供一笔贷款，他有从某个地方获得一些资金的合理预期。





俄外长拉夫罗夫将于 13 日起访问土耳其。俄外交部表示，双方将重点讨论叙利亚冲突和地区局势，并将就深化两国经济关系进行讨论。





报道称，土耳其还设法寻求中国的支持。





报道还称，另一个选择是卡塔尔，土耳其已成为这个富裕的海湾国家的重要盟友。自沙特和另外三个阿拉伯国家对卡塔尔实施禁运以来，土耳其加强了与卡塔尔的经济联系。卡塔尔当局 12 日表示： “ 土耳其是一个亲密且值得信赖的盟友，我们在土耳其的投资将一如既往地进行。 ”





报道表示，不过，蓝色港湾资产管理公司分析师蒂姆 · 阿什对土能从非西方国家获得所需的支持表示怀疑。他说，由于受到美国制裁，俄罗斯自身难保。而中国会谨慎行事，避免激怒美国人。仅依靠卡塔尔，土耳其无法获得足够的支持。





但一些观察人士担心，即使埃尔多安作出让步，这场争端也已给西方与土耳其的关系造成持久伤害。一名西方高级外交官说： “ 特朗普粗暴的外交政策将把土推入俄罗斯的怀抱，埃尔多安将寻找其他盟友。会有我们不喜欢的地缘政治联盟出现。 ”





另据俄罗斯《独立报》

8

月

13

日报道，或许，土耳其将大力加强与其他国家的伙伴关系。埃尔多安

11

日称，如果华盛顿拒不放弃单边主义，土将寻找新的朋友和盟友。或许他指的是俄罗斯。普京与埃尔多安在

10

日的电话中重点讨论经济问题并非偶然。

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