日本京大原子能研究所向美归还铀燃料遇阻 或推迟

日本共同社 8 月 24 日对相关人士采访获悉，关于日本京都大学复合原子能科学研究所持有的研究反应堆用高浓缩铀燃料归还美国的开始时间，或较计划的 2019 年夏季有所推迟。其原因在于紧邻该町的装运港所在地大阪府贝冢市担忧形象受损和警备问题，反对使用港口。

报道称，美日两国政府出于安全保障上的理由达成共识，到 2021 年度结束前归还日本国内全部高浓缩铀燃料。若大幅推迟，也有发展成为国际问题的可能性，此事再次凸显了地方对核的不信任。





该研究所使用美国提供的高浓缩铀作为研究反应堆特性的 “ 临界集合体实验装置（ KUCA ，输出功率 100 瓦） ” 的燃料。京大称，计划从 2019 年夏季开始每年分数次运输，到 2021 年度结束前归还全部燃料。

Ad Survey 广告位代码 文章内页画中画 08

位于大阪府南部的熊取町并不朝海，出于警备方面需要把陆上运输控制在最低限度等，以往一直使用最近的贝冢市港口装运该研究所的乏燃料。最近一次使用是在 2007 年。

市长藤原龙男接受采访时说明称： “ 当前状况与福岛核事故前不同。现在，市内有食品相关的企业，不能同意像过去那样进行核燃料的装运。 ”

高浓缩铀燃料被用于研究反应堆等，相较商业核电站所用的核燃料铀浓度更高。由于其较易被转用于核武器被认为存在安保隐患，正逐渐转换为使用低浓缩铀燃料。

研究所本月向贝冢市等地方政府说明了计划，但藤原强烈反对称： “ 你们是不是不明白和过去的情况不一样。如果以使用贝冢港为前提，无法同意。 ”

研究所表示

“

将向周边地方政府细致说明，到明年夏季，希望获得理解

”

。

Twitter

sgnypost





