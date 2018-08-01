美新制裁临近 伊朗货币跌至历史新低

英媒称， 8 月 7 日，华盛顿将重新开始对伊朗实施经济制裁。在伊朗为此做准备之际，伊朗货币 29 日跌至历史新低，跌破 1 美元兑 10 万里亚尔。





据路透社迪拜 7 月 29 日报道，今年 5 月，美国退出了世界大国与德黑兰 2015 年达成的一项协议。根据该协议，各国会取消对伊朗实施的国际制裁，而条件是伊朗需限制自己的核计划。





报道称，华盛顿决定在退出该协议后重新对伊朗实施制裁，并指责后者构成安全威胁。美国已告诉各国，它们必须从 11 月 4 日起停止从伊朗进口石油，否则将面临美国的金融惩罚措施。

据伊朗外汇网站 “ 邦巴斯特 ” 网站称，里亚尔汇率 29 日在非官方市场由昨天的 1 美元兑约 9.75 万里亚尔暴跌至 1 美元兑 11.2 万里亚尔。其他网站称， 1 美元可兑换 10.85 万里亚尔到 11.6 万里亚尔。





据报道，自 4 月以来，由于伊朗经济疲软、当地银行面临金融困局以及担心会受制裁影响的伊朗人对美元有大量需求，里亚尔贬值了大约一半。





报道称，伊朗央行将货币贬值和金币价格迅速上涨归咎于 “ 敌人 ” 。司法部门称，有 29 人因可判死刑的指控遭到逮捕。





伊朗央行在国家电视台发布声明说： “ 导致外汇和黄金市场出现最近走向的主要原因是敌人的阴谋，目的是加剧经济问题并引起公众担忧。 ”

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