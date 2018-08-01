英媒预测贸易保护令世界经济踩刹车：美将丧失增长动力

接受路透社调查的经济分析师们认为，全球经济活动仍保持强劲，但增长已触顶。目前贸易保护主义政策尚无缓和迹象，分析师们预测这将令经济活动大踩刹车。虽然迄今为止，美国与主要贸易伙伴的贸易摩擦对全球贸易和世界经济造成的影响仍算温和，但金融市场的动荡显然暗示信心已然受创。





据路透社印度班加罗尔 7 月 26 日报道，最近几周，全球股市因数次抛售而大幅震荡。人们忧心忡忡，且市场仍坚信美联储今明两年还将加息数次，受这些因素影响，美元自 4 月以来已升值 5% 。





在路透社本月进行的最新一次调查中，有 150 位分析师额外回答了一道问题，其中近 3/4 表示，贸易保护主义将在明年对全球经济增长产生严重的负面影响。





报道称，他们得出这一结论的依据是，贸易壁垒已被提高，令信心恶化。





意大利裕信银行宏观研究部门主管马尔科 · 瓦利指出： “ 迄今宣布的保护主义措施本身不太可能对经济增长造成巨大负面冲击，但我们非常担心贸易冲突可能升级。 ”





路透社对大约 40 个国家的逾 500 名分析师所做的最新调查显示，分析师预计大多数主要经济体的增长已经触顶。





据逾 70 名分析师估计，今明两年全球经济平均增长率将分别为 3.8% 和 3.7% 。





尽管该调查的结果持平于 3 个月前公布的一项调查结果，但仍低于国际货币基金组织（ IMF ）的预测。





据报道，美国今年二季度经济增长率按年率计算为 4.1% ，之后预计将逐季丧失增长动力，到 2019 年四季度增长率降至该水平的一半左右。





报道认为，尽管决策者仍对贸易战和经济增长放缓所造成的不确定性持谨慎态度，但在下次衰退前预计仍会将收紧政策放在议事日程上。





尽管油价最近有所上涨，通胀预计仍将保持温和，大多数主要经济体的利率前景与 3 个月前大致相同。





据报道，美联储预计将推进今年再加息两次、明年加息两次的计划。欧洲央行预计将按部就班地在 2018 年年底前取消危机时代的刺激措施，并在从现在算起的至少一年后加息。英国央行预计将在 8 月加息。





报道认为，全球主要央行面临两难困境，需背离近 10 年间采取的刺激举措，但又不能抑制经济增长，以防经济迈向下次衰退。





报道称，调查预估中值显示，未来两年内美国陷入衰退的几率为

35%

，高于英国的

30%

和欧元区的

25%

。

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