美元汇率走高 英镑遭遇十年来最长贬值期

英媒称，随着美元汇率走高，英镑 15 日连续第 12 天贬值，跌至 2017 年 6 月以来最低水平，面临 2008 年金融危机以来最长贬值期。





据路透社 8 月 15 日报道， 8 月英镑暴跌，因为商家越来越担心明年英国会在没有与欧盟达成贸易协议的情况下脱欧。美元汇率飙升。





报道称，因为美元涨势增强，以及英国 7 月通货膨胀数据符合上升预期， 15 日英镑汇率进一步下滑至 1 英镑兑 1.2689 美元，这是 2017 年 6 月 22 日以来的最低水平。





这次英镑连续 12 天下跌堪比 2008 年 8 月的英镑贬值。





英镑对欧元汇率先涨后跌，在晚间的欧洲交易中下跌 0.1% ，至 1 欧元兑 89.340 便士。





英杰华环球投资公司多元资产基金负责人苏尼尔 · 克里希南对路透社说： “ 这不仅仅是英国脱欧的问题。人们也认识到英国的经济不是特别强劲。 ”





克里希南说： “ 因此，如果意识到英镑汇率将会因为关于脱欧的各种新闻和流言出现大幅度的双向波动，你会进一步发现英镑总体走低的趋势。我们通常对英镑和英镑头寸继续走弱预计不足。 ”





报道称， 15 日的数据显示，英国 7 月消费者物价指数同比上涨 2.5% ，而上个月为 2.4% ，与路透社对分析师的调查结果是一致的。





报道称，这是通货膨胀率在 2018 年第一次上升，使很多英国家庭仍然感到经济压力 —— 过去十年的大部分时间里，工人薪资的涨幅一直跟不上通货膨胀。





14 日的数据显示，尽管失业率出现了令人惊喜的下降，但英国的工人薪资 9 个月来一直以最慢速度上涨，年增幅为 2.4% 。





富拓外汇市场分析师贾米勒

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艾哈迈德说：

“

国内可能更令人担忧的是，通货膨胀速度会再次超过工资增长，这可能导致一个问题，即英格兰银行是否会忍不住倾向于再次提高英国利率。

”

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