荷兰男子骂土耳其总统是猪被诉 或面临8个月监禁

荷兰一名男子 2016 年因侮辱土耳其总统埃尔多安，被荷兰检方以 “ 侮辱友好国家领导人 ” 罪名起诉。当地时间 17 日，该案将宣布被告出庭日期。

据英国广播公司（ BBC ）土耳其语频道 15 日报道，这名 64 岁的男子 2016 年发了数封侮辱性电子邮件给土耳其驻荷兰大使馆。

邮件中，他将埃尔多安与希特勒相提并论，用 “ 猪 ” 来描述他，还附上了埃尔多安身穿纳粹制服的 PS 照片。





土耳其大使馆随后向荷兰警方报警，警方找到男子后，海牙检察官办公室决定以 “ 侮辱友好国家领导人 ” 罪名对其进行起诉。

根据荷兰现有法律，侮辱罪最高可判处 6 个月监禁；不过，对于 “ 侮辱友好国家领导人 ” ，最高可判处 8 个月监禁。

2016 年，荷兰政府提出废除 “ 侮辱友好国家领导人 ” 这一罪名，理由是其内容 “ 过时了 ” 。目前该提案已在荷兰众议院获得通过，但尚未得到参议院的批准。

男子的律师梅森（ Raimon Maessen ）因此认为，检察官办公室应该撤销此案，但对方却回复称这项法律仍然有效。

对此，荷兰极右翼政治家、自由党领导人威尔德斯（ Geert Wilders ）在社交网站表示不满： “ 荷兰的司法部门由独裁者埃尔多安掌控。 ”

去年 3 月，荷兰与土耳其之间曾爆发了一场外交危机。据新华社报道，当时土耳其两名部长不顾荷兰政府反对，质疑来荷兰为土耳其修宪公投举行政治活动，被荷兰当局禁止入境或 “ 护送出境 ” 。土耳其政府随即通知荷兰驻土耳其使馆临时代办，称不欢迎休假离境的荷兰大使返回土耳其。今年 2 月，荷兰政府决定，正式召回驻土耳其大使。

直到上月

20

日，荷兰与土耳其才发表联合声明，宣布两国决定恢复互派大使，实现外交关系正常化。

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