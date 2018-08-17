荷兰男子骂土耳其总统是猪被诉 或面临8个月监禁

荷兰一名男子2016年因侮辱土耳其总统埃尔多安，被荷兰检方以“侮辱友好国家领导人”罪名起诉。当地时间17日，该案将宣布被告出庭日期。
据英国广播公司（BBC）土耳其语频道15日报道，这名64岁的男子2016年发了数封侮辱性电子邮件给土耳其驻荷兰大使馆。
邮件中，他将埃尔多安与希特勒相提并论，用“猪”来描述他，还附上了埃尔多安身穿纳粹制服的PS照片。
土耳其大使馆随后向荷兰警方报警，警方找到男子后，海牙检察官办公室决定以“侮辱友好国家领导人”罪名对其进行起诉。
根据荷兰现有法律，侮辱罪最高可判处6个月监禁；不过，对于“侮辱友好国家领导人”，最高可判处8个月监禁。
2016年，荷兰政府提出废除“侮辱友好国家领导人”这一罪名，理由是其内容“过时了”。目前该提案已在荷兰众议院获得通过，但尚未得到参议院的批准。
男子的律师梅森（Raimon Maessen）因此认为，检察官办公室应该撤销此案，但对方却回复称这项法律仍然有效。
对此，荷兰极右翼政治家、自由党领导人威尔德斯（Geert Wilders）在社交网站表示不满：“荷兰的司法部门由独裁者埃尔多安掌控。”
去年3月，荷兰与土耳其之间曾爆发了一场外交危机。据新华社报道，当时土耳其两名部长不顾荷兰政府反对，质疑来荷兰为土耳其修宪公投举行政治活动，被荷兰当局禁止入境或“护送出境”。土耳其政府随即通知荷兰驻土耳其使馆临时代办，称不欢迎休假离境的荷兰大使返回土耳其。今年2月，荷兰政府决定，正式召回驻土耳其大使。
直到上月20日，荷兰与土耳其才发表联合声明，宣布两国决定恢复互派大使，实现外交关系正常化。
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