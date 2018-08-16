放弃F-35退出北约?土耳其与美国“战火”烧向何方

在美国制裁的助推下，土耳其的货币危机持续恶化，埃尔多安誓言报复，并威胁 “ 结识新朋友、忘掉老朋友 ” 。特朗普对这个北约盟友的敌意，最终可能发展为引燃地缘政治变局的火种，而对于业已风雨飘摇的北约来说不啻是雪上加霜。

美国与土耳其紧张的外交关系，以及制裁中加征的 2.6 亿美元关税，并非土耳其这次危机的唯一原因。国内政治混乱、通胀飙升等问题在这之前就已经非常严重，美国《纽约时报》评论认为，埃尔多安正是因为很早就看出了经济衰退的迹象，才决定提前举行大选的。





美国制裁严重打击了土耳其经济，但是同时也为埃尔多安提供了一个难得的 “ 解套机会 ” 。失败的经济政策无人提及，埃尔多安将土耳其的经济困境完全归咎于 “ 充满敌意的盟友 ” 。

埃尔多安的强硬言论最终很可能兑现为强硬行动。与俄罗斯构建更紧密的防务关系，甚至干脆退出北约？最终土耳其能走多远，或许谁也说不好。

土耳其有着 “ 肉眼可见 ” 的地缘政治优势，也有着 “ 大国崛起 ” 的雄心抱负。土耳其并不甘心彻底 “ 委身 ” 北约，只是依靠西方，其很早就尝试以防务合作推动其对外政策多元化。比如 2013 年美国《防务新闻》报道，土耳其 “ 强烈 ” 倾向于购买中国的红旗 -9 防空导弹。

但是在美国以及北约的强大压力下，这笔订单最终未能实行，土耳其的 “ 不安分 ” 遭到美国的 “ 镇压 ” 。《纽约时报》将土耳其试图购买中国武器的行为批评为在外交政策上的 “ 误入歧途 ” 。

而在 2015 年 11 月 24 日，土耳其 F-16 击落俄罗斯苏 -24 战机之后，西方媒体判断土耳其的多元化外交努力可能被彻底埋葬。但是 2016 年 7 月 15 日的未遂政变严重冲击了土耳其与北约盟友的关系，而与俄罗斯的关系则快速拉近。

德国批准土耳其军人寻求政治避难，并威胁从土耳其撤军，美国在叙利亚和伊拉克武装库尔德人，另外还有土耳其国父凯末尔的画像和埃尔多安的名字出现在了北约联合军演的假想敌展板上这样的 “ 小插曲 ” ，正在一步一步加剧土耳其与北约盟友之间的对立。

而土耳其与俄罗斯的 S-400 远程防空系统交易，尤其令土耳其与北约的感情破裂到难以修复。以美国为首的北约盟友们除了把 2013 年搅黄红旗 -9 交易的话重复一遍以外，也搬出了土耳其看重的 F-35 隐身战机订单相威胁。





在土耳其接收首架 F-35 的仪式举行一个月之后，白宫和美国参议院协调通过一项折中法案，决定暂停向土耳其交付 F-35 。法案要求，五角大楼需在 90 天内递交一份评估报告，预判 F-35 交易取消对美土关系、 S-400 交易以及美国工业有哪些影响，在此之前土耳其无法接收 F-35 。

同时，美国给出了无法容忍土耳其购买 S-400 的理由：如果土耳其军队同时装备 S-400 和 F-35 ，将使土耳其可以测试 F-35 在面对 S-400 时的隐身效力，如果土耳其能够得到这份数据，那俄罗斯也可能得到。另外，俄土交易条款中必然加入这些防空系统不能用来对付俄罗斯的内容，这也意味着土耳其的这些防空武器在面对北约最有实力的潜在对手时将 “ 形同虚设 ” 。

但是不同于 2013 年的红旗 -9 远程防空系统交易传闻，土耳其与俄罗斯已经签署 S-400 的销售合同，并且预付了定金。再加上近些年越来越强的 “ 主权独立 ” 自尊心，土耳其在这一问题上回旋的余地本来就非常小。

经济成绩单是埃尔多安获得高支持率的王牌，如今这个王牌 “ 蒙尘 ” 了。在美国祭出制裁和威胁时，埃尔多安将舆论火力引向 “ 充满敌意的北约盟友 ” 就显得顺理成章，且非常有效。当然这件事本身也值得愤怒，正如《纽约时报》评论，一个北约成员国因意见分歧制裁另一个成员国的事情并不常见，但美国对土耳其就这么做了。

因在叙利亚库尔德武装问题上的尖锐对立，埃尔多安曾批评北约盟友践踏安全承诺，并将美国和北约称为土耳其国家安全的 “ 最大威胁 ” 。如今土耳其的民族主义情绪再次被调动起来，与美国有关的问题都被冠以爱国或者卖国，这也决定了土耳其在面对北约以及美国时将更加强硬， S-400 交易问题几乎没有了让步的空间，而这对于正在评估中的 F-35 交易非常的 “ 不友好 ” 。





与此同时，土耳其早就警告称，如果

F-35

交易最终搁浅，将寻求购买俄罗斯苏

-57

来替代。俄罗斯也适时递出橄榄枝，称愿意帮助土耳其对抗霸权，而且宣称苏

-57

性能不弱于

F-35

，还更加便宜。一个将北约斥为

“

最大安全威胁

”

，并装备

S-400

和苏

-57

的国家是北约成员国，这几乎是不可想象的。如果局势真的发展到这一步，土耳其

“

不排除退出北约

”

的威胁真的就覆水难收了。

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