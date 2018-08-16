印度宣布到2022年实施首次载人航天飞行

印度总理莫迪 15 日宣布，印度计划到 2022 年实施首次载人航天飞行，将一名印度宇航员送入太空。





莫迪当天在首都新德里出席独立日庆祝活动时发表演讲说： “ 我很高兴地向大家宣布，印度政府计划在 2022 年或者在此之前，让一面三色旗（意指印度国旗）在太空中飘扬。 ”

如果这一计划成功，印度将成为继美国、俄罗斯和中国之后，全球第四个有能力实施载人航天任务的国家。

印度空间研究组织表示，实施载人航天任务将面临两项关键挑战：制造大型运载火箭以及训练宇航员。该机构称，目前已完成相关技术储备，相信印度有能力按期实现目标。

印度空间研究组织早在 10 年前就计划使用自主研制的运载火箭 GSLV MK-III 实施载人飞行，将 3 名印度宇航员送入近地轨道并在太空停留 5 至 7 天。

印度在太空研究领域具备一定实力。此前，印度已经成功发射了月球和火星探测器。去年

2

月，印度成功发射了搭载

104

颗卫星的运载火箭，打破了由俄罗斯保持的

“1

箭

37

星

”

的世界纪录，是迄今人类单次发射卫星数量最多的一次。（新华社）

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