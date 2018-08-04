中国宣布拟对美国约600亿美元商品加征5-25%不等关税

中国国务院关税税则委员会周五晚间公告，决定对原产于美国的 5,207 个税目约 600 亿美元商品，加征 25% 、 20% 、 10% 、 5% 不等的关税，若美方一意孤行将其加征关税措施付诸实施，中方亦将即行实施上述加征关税措施。





中国财政部网站发布的公告并显示，上述措施实施后有关部门将对措施效果进行评估，力争把措施对国内生产生活的影响降到最低。





“ 中方采取上述加征关税措施，目的是捍卫自身合法权益，通过反制措施遏制贸易摩擦升级，同时，相关措施也尽可能减少对我国国内生产、人民生活需要的影响。 ” 该委员会表示。





该委员会并强调，中方承诺，将继续按照既定部署和节奏，坚定不移地推动改革开放，坚定支持经济全球化，坚定维护自由贸易原则和多边贸易体制。





具体来看，其中有 2,493 个税目商品会被加征 25% 的关税， 1,078 个税目商品加征 20% 的关税，剩余部分税目商品将被加征 5%-10% 不等的关税。





中国商务部随后亦对此发表谈话称，中方的差别化税率反制措施是理性和克制的，是在广泛听取意见、认真评估影响后提出的，特别是充分考虑了人民的福利、企业的承受力和维护全球产业链运转等因素；征税措施的实施日期将视美方行动而定，中方保留继续出台其他反制措施的权利。





“ 在相互尊重、平等互利的原则基础上进行协商，才是解决贸易分歧的有效途径，任何单边的威胁或讹诈只会导致矛盾激化，损害各方利益。 ” 商务部指出。





美国政府周三表示，总统特朗普提议对

2,000

亿美元的中国商品加征关税幅度提高至

25%

，寻求加大对中国施压，促其在贸易问题上作出让步。中国周四则表示，若美国把针对中国商品提高关税税率的威胁付诸实施，中国将采取反制措施。（路透社）

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