美国环保“开倒车”？特朗普“清洁煤炭”或致每年1500人早死

台媒称，美国总统特朗普21日在“推特”呼吁“清洁煤炭”，依照竞选承诺提出复兴煤炭业的计划。
据台湾“中央社”8月22日报道，美国联邦环保署（EPA）21日宣布特朗普新计划“廉价清洁能源规则”，取代奥巴马时代的“清洁能源计划”。特朗普的提案旨在提高各燃煤电厂现场效率，允许各州放宽污染排放规定，让需要升级的发电厂活得更久。
EPA模型预测，按照特朗普计划，2030年前每年会有300人至1500人因相关污染早死；相比之下，奥巴马时期的计划可避免每年1500人至3600人早死。与奥巴马计划相比，特朗普计划可能额外造成数万人出现严重气喘和增加数千起心脏病发的案例。
根据21日公布的文件，EPA估计，特朗普新计划到2025年前，每年可带来4亿美元的经济效益，并降低零售电力价格0.5%，但特朗普的计划却比奥巴马能源计划排放更多二氧化碳，2030年前与污染相关的早死、就医、气喘案例和学生因病缺席天数都会增加。
伊利诺伊州检察长马迪根警告，此举将带来“灾难性后果”，马迪根表示将采取法律行动，以确保联邦政府履行保护环境和人民健康的职责，弗吉尼亚州、纽约州也将提出诉讼阻止。加州州长布朗以“推特”发表声明，指特朗普新规定是“对美国和全人类宣战”。
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