中国解放军将参加俄最大规模军演 俄媒：美“侵略行动”推动中俄靠拢

外媒称，中国军队将赴俄罗斯参加俄军“东方-2018”战略演习并将与俄方共同组织联合演习。
据俄罗斯卫星通讯社8月20日报道，据中国国防部20日消息，中国军队将于8月中下旬至9月中旬赴俄参加俄军“东方-2018”战略演习，9月11日至15日双方在俄后贝加尔边疆区楚戈尔训练场共同组织联合战役行动演练。
报道称，中俄战略指挥机构将共同组建导演部，联合战役指挥机构分别由中国人民解放军北部战区、俄联邦武装力量东部军区派出。中方参演兵力约3200人，各型武器装备900多台，固定翼飞机和直升机30架，主要演练机动防御、火力打击、转入反攻等课目。
另据“今日俄罗斯”电视台网站8月20日报道，俄罗斯正准备举行数十年来最大规模的军演。俄国防部长谢尔盖·绍伊古说，此次演习的规模“空前”。
他说，这次演习将超越苏联历史上规模最大的训练演习——1981年在白俄罗斯、乌克兰、波罗的海三国以及一些华约国家领土上举行的演习。
报道称，将会参加此次演习的军人总数尚未对外公布。不过，中国已证实将派出3000多名军人。此外，中国国防部表示，还会向俄罗斯部署900多件武器装备以及30架战机与直升机参与演习。
报道称，即将举行的这次演习显然是要超越俄罗斯去年举行的让西方极度紧张的“西方-2017”演习的规模。那次演习涉及约1.27万名军人、70架军机、10艘军舰和大约680辆地面车辆。
此外据英国《泰晤士报》网站8月20日报道，俄罗斯国防部长谢尔盖·绍伊古说，在俄罗斯即将举行近40年来最大规模的军事演习之际，俄武装部队一直处于高度戒备状态。
绍伊古说，陆海空三军将参加2018年在西伯利亚及俄罗斯东部地区举行的“东方-2018”军事演习。他说，中国和蒙古国的军队也将参加此次演习，演习将于本月晚些时候开始，持续到9月。
报道称，俄罗斯总统普京已下令俄武装部队在该国东部地区先期举行为期5天的演习，作为“东方-2018”演习的筹备工作之一。克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫说，普京可能亲自参加“东方-2018”演习。
中国国防部说，此次演习旨在巩固发展中俄全面战略协作伙伴关系，深化两军务实友好合作，进一步增强两军共同应对各种安全威胁的能力。
报道指出，在与西方的紧张关系日益加剧之际，中国和俄罗斯加大了军事合作的力度。
此外，“今日俄罗斯”电视台网站8月21日刊登题为《“关系进化”：中国为何决定参加俄罗斯最大规模军演》的文章称，俄罗斯国防部长绍伊古和中国国防部20日宣布，中国和蒙古国军队将参加今年8月至9月举行的“东方-2018”战略演习。这场演习是苏联 “西方-81”演习之后举行的最大规模演习。分析人士指出，美国的侵略政策只会推动中俄两国向彼此靠拢。
文章称，中国军队长期参加上海合作组织主导的联合演习。上合组织“和平使命-2018”联合反恐演习将于8月22日至29日在车里雅宾斯克州进行。参演中国军人共约700人。
文章称，莫斯科和北京长期以来一直进行联合演习。两国海军舰艇2016年在南海进行了“海上联合”军演，2017年的“海上联合”军演在波罗的海进行。此外，两国去年12月进行了为期6天的联合反导计算机演习。
文章指出，中国人民解放军即将首次参加俄罗斯旨在抵御外部侵略的大规模战略演习。
俄中分析中心主任谢尔盖·萨纳科耶夫认为，俄中已是事实上的军事盟友。“我们两国的关系正在发生进化，最初（两国关系的定性）是‘伙伴关系’，然后是‘战略伙伴关系’，再后来是‘全面伙伴关系’。”
军事专家亚历山大·米哈伊洛夫说，中俄在“东方-2018”演习中深化军事合作“既是普京的地缘政治胜利，也是中国迈出的非常正确的一步”。
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