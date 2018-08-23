马哈迪访华展示老练外交

正在中国访问的马来西亚总理首相20日在北京与中国国家主席习近平、国务院总理李克强分别举行会谈。马哈迪提出重新审视中国主导的铁路等建设计划，谋求摆脱对中国的依赖，但收回了强硬姿态。出于对最大贸易伙伴中国的顾忌，马哈迪避免了与中国发生决定性对立。
20日上午，马哈迪与李克强在人民大会堂共同召开记者会，他表示，马中互为重要邻邦，双边关系源远流长，有着长久的交往历史。马哈迪还提及，在访问北京前先参观了总部位于浙江省杭州市的阿里巴巴集团。
他说：“我们可以从中国学到很多东西。”据新华社报道，他在与习近平举行会谈时表示，马来西亚对华友好的政策不会变化。他还提及了曾向日本等国学习经验的“向东看”政策，并表示新时期“向东看”愿借鉴中国发展的成功经验。
马哈迪此次访华的重大焦点是，纳吉布政府时期启动的连接马来西亚和新加坡的东海岸铁路和两条管道线等中国主导的建设项目。马哈迪宣布中断项目，但如何实现软着陆是焦点。
马来西亚与中国之间的年贸易额将近1000亿美元，如果两国关系闹僵，马来西亚今后的经济也可能受到影响。在共同记者会上，马哈迪没有提及具体项目，仅表示“我们希望让中国理解我们面临的问题，相信中国还会帮助我们解决一些我们的内部财政问题”。
中国与美国贸易摩擦日益激化，不希望与其他国家产生新的对立。对于中国而言，能够确认与原被视为对华强硬派的马哈蒂尔维持友好关系，是个很大的成果。马哈迪一直以来在南海问题上对中国表现出批判姿态。
但马来西亚与中国在这一天发表的联合声明指出，各方应保持克制，积极推进海上务实合作和“南海行为准则”磋商。邻国新加坡的一位外交人士表示：“马哈迪政府会修正前政府对中国过度依赖的问题，但终究还是瞄准实际利益，开展重视、兼顾日美中平衡的外交。”
【路透社吉隆坡8月21日电】马来西亚首相马哈迪周二表示，中国资助的约200亿美元东部沿海铁路及沙巴天然气管道项目将暂时取消。
马哈迪在为期5天的访问期间于北京对媒体发表谈话时作上述表示。他表示，这些项目将取消，直到马来西亚能负担得起的时候。
马来西亚首相办公室证实了马哈蒂尔在北京对记者的评论。《新海峡时报》报道称，马哈迪表示，他向中国转达了这件事，中方了解马来西亚面临的问题。
【日本《读卖新闻》8月21日报道】题：马哈迪老练开展外交
马来西亚总理马哈迪老练开展外交，他在北京一方面要求重新审视中国主导的“一带一路”倡议的大型项目，另一方面要求中国扩大在贸易和高科技领域的投资。既重视与中国的实际经济利益，又与中国保持距离。
北京外交人士认为，马哈迪的真实意图在于，保持国家利益优先的同时兼顾平衡，对中国进行利用。
中国方面原先就判断，马来西亚在贸易和投资领域很大程度上依赖中国，马哈迪不会从根本上破坏马来西亚与中国的关系。
【英国广播公司网站8月21日报道】马来西亚总理马哈迪早前宣布重新审视中国在当地投资兴建的“东岸铁路线”高速铁路项目，引发外界怀疑中国雄心勃勃的“一带一路”计划是否触礁。
马来西亚智库亚洲策略与领导研究院高级总监刘正洲认为，马哈迪希望继续与中国保持投资与贸易关系，但前提是必须让两国都能受惠。
刘正洲指出，马哈迪抵达中国后的第一站是访问阿里巴巴在杭州的总部，显示马哈迪希望中马两国之间能达成技术转移，而不仅是一些无法作后续延伸的投资项目。
“因此我认为，说马哈迪是‘反华’并不公平，他只是想要一个更公平的交易。”
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