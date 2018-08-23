韩朝商定试拆除非军事区哨所 彼此可确认拆除情况

韩媒称，21日，就韩朝已达成协议的非军事区（DMZ）GP（内监视哨所）试拆除问题，韩国国防部长宋永武出席国防委员会全体会议时表示：“决定先拆除10座左右，日后有可能会扩大规模。”
据韩国《朝鲜日报》网站8月21日报道，宋永武说：“先从韩朝彼此距离最近的开始拆除，逐步扩大范围”，“最近的为700米左右，先拆除一公里以内的哨所。”
报道称，当被问及“是不是只有韩方拆除”时，宋永武表示：“不是，这是双方共同采取的措施”，“彼此可以确认拆除情况。”
韩国国防委员长安奎柏（音）表示：“韩朝的GP规模不同，宋永武防长需要使用比例原则说明（拆除几座），而不是1对1的概念。”
对此宋永武回答：“（与朝鲜的）对话内容不能在此公开，我们将试拆除一两座，双方建立信赖之后再逐步扩大。”
对于边境地区地雷拆除工作，宋永武表示：“之前建设开城工业园区的时候所使用的地雷拆除装备因老化不能继续使用”，“韩国国防科学研究院正在研究高效拆除地雷的方案。”
报道称，此前，韩朝于7月31日在高级别军事会谈上，就DMZ遗骸共同挖掘、DMZ哨所拆除、板门店共同警备区域（JSA）非武装化等达成了协议。
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