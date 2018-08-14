“不能让华盛顿决定贸易关系” 德经济能源部长抨击美贸易战

德媒称，鉴于美国政府对中国和土耳其商品征收惩罚性关税，德国联邦经济能源部长彼得 · 阿尔特迈尔警告说，那将给世界经济带来严重后果。





据德国《明镜》周刊网站 8 月 11 日报道，他对《星期日图片报》说： “ 这场贸易战减缓并摧毁经济增长，而且还带来新的不确定性。 ”





“ 过去已经表明，贸易战尤其给消费者带来影响，因为产品变得更加昂贵。 ” 阿尔特迈尔对《星期日图片报》说， “ 因此，欧盟和美国之间的协议只能是第一步。我们最终需要更低关税、更少保护主义和开放市场的世界贸易。 ”





报道称，在欧盟委员会和美国总统特朗普达成协议后，阿尔特迈尔仍担心欧盟可能遭受惩罚性关税。他说： “ 我们在离崩溃边缘只有几米之处再次达到目的。全球贸易战没有赢家，只有输家。政治没有权力拿钢铁冶炼厂、汽车制造厂和铝制品浇铸厂的工作岗位冒险。欧盟委员会主席容克和特朗普启动的协议谈判将为德国和欧洲保住数十万个工作岗位。 ”





鉴于美国对伊朗的制裁将影响德国公司与伊朗的业务，阿尔特迈尔说： “ 我们不能让华盛顿决定我们和他国的贸易关系。因此，我们将坚持在维也纳达成的核协议，以便让伊朗不再制造核武器。任何德国企业都可以继续在伊朗投资。但许多公司依赖往往要在美国进行再融资的银行提供贷款。这带来了问题。 ”





报道称，与此同时，阿尔特迈尔还为自己计划 10 月前往土耳其辩护： “ 我代表 7000 多家在土耳其经营的德国企业的利益。我们希望土耳其是一个稳定和民主的国家。良好的经济关系能为此作出贡献。 ”

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