    • 2018年8月14日

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    MR？淘宝拉微软HoloLens推出“混合现实”版淘宝

    星期二, 八月 14, 2018 , ,

    俄媒称，阿里宣布，淘宝将与微软HoloLens推出淘宝买啊（淘宝推出的MR产品，MRMixed Reality——混合现实），将于9月淘宝购物节亮相。

    俄罗斯卫星通讯社810日报道，淘宝购物节以引领电商黑科技的风向标著称，去年发布的淘咖啡无人购物体验曾引领业界无人店风潮。据了解，在9月淘宝造物节上，淘宝将在西湖边搭建一座300平方米未来购物街区，消费者可以身临其境，亲身感受由机器算法叠加真实世界，过一把科幻生活的瘾。

    其中，淘宝拍立淘功能让消费者得以图片来搜索产品、获得信息；而在淘宝买啊帮助下，消费者则可以实现所看即所得”——目光所及之处，商品信息即被智能识别，与之相伴的评论、攻略等资料也将一应俱全，在淘宝买啊的世界里，每一件商品都是全息的、立体的，各种信息一目了然。

    报道称，淘宝市场部负责人郑重透露，未来亿万淘宝商品、内容和互动形式有望从平面世界跳脱出来，进入到真实的空间场景，消费者可以手势、目光等来进行全方位的互动，这不仅增强了消费体感，还能获得更多信息与乐趣。

    据了解，5年前，淘宝用App取代了PC，而现在，爱折腾脑洞的淘宝要革了App的命！在可见的未来，淘宝将通过混合现实技术，给消费者提供更便捷、更贴近真实的生活方式，让淘宝变得无处不在。

    据悉，除了颠覆商品呈现形式，淘宝买啊还在尝试重构消费者与内容的关系。一直以来，消费者往往通过移动设备来观看短视频、直播、买家秀等内容；而未来，淘宝买啊将通过全息影像，让内容自己说话、自己行动，以更生动逼真的方式提升浏览体验。

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