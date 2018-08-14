MR？淘宝拉微软HoloLens推出“混合现实”版淘宝

俄媒称，阿里宣布，淘宝将与微软HoloLens推出 “淘宝买啊”（淘宝推出的MR产品，MR即Mixed Reality——混合现实），将于9月淘宝购物节亮相。
俄罗斯卫星通讯社8月10日报道，淘宝购物节以引领电商黑科技的风向标著称，去年发布的“淘咖啡”无人购物体验曾引领业界“无人店”风潮。据了解，在9月淘宝造物节上，淘宝将在西湖边搭建一座300平方米“未来购物街区”，消费者可以身临其境，亲身感受由“机器算法”叠加“真实世界”，过一把“科幻生活”的瘾。
其中，淘宝“拍立淘”功能让消费者得以图片来搜索产品、获得信息；而在“淘宝买啊”帮助下，消费者则可以实现“所看即所得”——目光所及之处，商品信息即被智能识别，与之相伴的评论、攻略等资料也将一应俱全，在“淘宝买啊”的世界里，每一件商品都是全息的、立体的，各种信息一目了然。
报道称，淘宝市场部负责人郑重透露，“未来亿万淘宝商品、内容和互动形式有望从平面世界跳脱出来，进入到真实的空间场景，消费者可以手势、目光等来进行全方位的互动，这不仅增强了消费体感，还能获得更多信息与乐趣。”
据了解，5年前，淘宝用App取代了PC，而现在，爱“折腾”爱“脑洞”的淘宝要革了App的命！在可见的未来，淘宝将通过混合现实技术，给消费者提供更便捷、更贴近真实的生活方式，让淘宝变得无处不在。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost