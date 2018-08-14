MR？淘宝拉微软HoloLens推出“混合现实”版淘宝

俄媒称，阿里宣布，淘宝将与微软 HoloLens 推出 “ 淘宝买啊 ” （淘宝推出的 MR 产品， MR 即 Mixed Reality—— 混合现实），将于 9 月淘宝购物节亮相。





俄罗斯卫星通讯社 8 月 10 日报道，淘宝购物节以引领电商黑科技的风向标著称，去年发布的 “ 淘咖啡 ” 无人购物体验曾引领业界 “ 无人店 ” 风潮。据了解，在 9 月淘宝造物节上，淘宝将在西湖边搭建一座 300 平方米 “ 未来购物街区 ” ，消费者可以身临其境，亲身感受由 “ 机器算法 ” 叠加 “ 真实世界 ” ，过一把 “ 科幻生活 ” 的瘾。





其中，淘宝 “ 拍立淘 ” 功能让消费者得以图片来搜索产品、获得信息；而在 “ 淘宝买啊 ” 帮助下，消费者则可以实现 “ 所看即所得 ”—— 目光所及之处，商品信息即被智能识别，与之相伴的评论、攻略等资料也将一应俱全，在 “ 淘宝买啊 ” 的世界里，每一件商品都是全息的、立体的，各种信息一目了然。





报道称，淘宝市场部负责人郑重透露， “ 未来亿万淘宝商品、内容和互动形式有望从平面世界跳脱出来，进入到真实的空间场景，消费者可以手势、目光等来进行全方位的互动，这不仅增强了消费体感，还能获得更多信息与乐趣。 ”





据了解， 5 年前，淘宝用 App 取代了 PC ，而现在，爱 “ 折腾 ” 爱 “ 脑洞 ” 的淘宝要革了 App 的命！在可见的未来，淘宝将通过混合现实技术，给消费者提供更便捷、更贴近真实的生活方式，让淘宝变得无处不在。





据悉，除了颠覆商品呈现形式，

“

淘宝买啊

”

还在尝试重构消费者与内容的关系。一直以来，消费者往往通过移动设备来观看短视频、直播、买家秀等内容；而未来，

“

淘宝买啊

”

将通过全息影像，让

“

内容

”

自己说话、自己行动，以更生动逼真的方式提升浏览体验。

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