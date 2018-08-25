特朗普发推恭喜莫里森成澳新总理：美澳友谊最铁

当地时间24日，澳大利亚前国库部长莫里森在首都堪培拉宣誓就职，成为澳大利亚第30任总理。对此，美国总统特朗普当天发推祝贺莫里森成为澳大利亚的新总理，并称“没有比美国和澳大利亚更铁的友谊了！”
新总理何许人也？《澳大利亚人报》介绍说，莫里森1968年出生，与其16岁起就约会的詹妮结婚并有两个女儿。他2007年成为联邦议员，从政履历丰富。他先后担任过移民与边境保护部长、社会服务部长和国库部长。
《华尔街日报》24日称，莫里森来自悉尼，被认为是一个可促成让步的候选人，能够弥合自由党内温和派与达顿等偏强硬保守派之间的分歧。
“尚不清楚莫里森倾向于保守派还是温和派”，《纽约时报》24日称，澳国立大学的学者谢帕德表示，莫里森是自由党“温和派里最保守”的成员之一，过去几十年，他成功地游走于自由党各派之间，游刃有余。其他分析人士认为，莫里森被视为“温和派”，只能表明澳大利亚的政治“已经多么明显地右倾”。和达顿一样，莫里森是靠在移民问题上强硬起家的。2011年一艘难民船失事后，莫里森声称，为死难者家属支付参加葬礼的费用“是在浪费纳税人的钱”，此言触犯众怒。此外，莫里森一直是削减澳大利亚大公司税的极力主张者，称若不减税，“澳大利亚将在全球落后”。
在24日举行的中国外交部例行记者会上，有来自《澳大利亚人报》的记者提问称，莫里森就任澳大利亚总理对中澳关系有何影响？发言人陆慷在回应中首先向莫里森表示了祝贺，他说，中方对发展中澳关系的立场是一贯的、明确的。“我们认为，一个健康稳定发展的中澳关系符合两国人民的共同利益，也有利于地区乃至世界的和平、稳定、繁荣。”
陆慷表示，中方愿意同澳大利亚新一届政府一道努力，推动中澳关系沿着正确的轨道进一步向前发展。
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