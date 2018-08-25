特朗普发推恭喜莫里森成澳新总理：美澳友谊最铁

当地时间 24 日，澳大利亚前国库部长莫里森在首都堪培拉宣誓就职，成为澳大利亚第 30 任总理。对此，美国总统特朗普当天发推祝贺莫里森成为澳大利亚的新总理，并称 “ 没有比美国和澳大利亚更铁的友谊了！ ”





新总理何许人也？《澳大利亚人报》介绍说，莫里森 1968 年出生，与其 16 岁起就约会的詹妮结婚并有两个女儿。他 2007 年成为联邦议员，从政履历丰富。他先后担任过移民与边境保护部长、社会服务部长和国库部长。

《华尔街日报》 24 日称，莫里森来自悉尼，被认为是一个可促成让步的候选人，能够弥合自由党内温和派与达顿等偏强硬保守派之间的分歧。





“ 尚不清楚莫里森倾向于保守派还是温和派 ” ，《纽约时报》 24 日称，澳国立大学的学者谢帕德表示，莫里森是自由党 “ 温和派里最保守 ” 的成员之一，过去几十年，他成功地游走于自由党各派之间，游刃有余。其他分析人士认为，莫里森被视为 “ 温和派 ” ，只能表明澳大利亚的政治 “ 已经多么明显地右倾 ” 。和达顿一样，莫里森是靠在移民问题上强硬起家的。 2011 年一艘难民船失事后，莫里森声称，为死难者家属支付参加葬礼的费用 “ 是在浪费纳税人的钱 ” ，此言触犯众怒。此外，莫里森一直是削减澳大利亚大公司税的极力主张者，称若不减税， “ 澳大利亚将在全球落后 ” 。

在 24 日举行的中国外交部例行记者会上，有来自《澳大利亚人报》的记者提问称，莫里森就任澳大利亚总理对中澳关系有何影响？发言人陆慷在回应中首先向莫里森表示了祝贺，他说，中方对发展中澳关系的立场是一贯的、明确的。 “ 我们认为，一个健康稳定发展的中澳关系符合两国人民的共同利益，也有利于地区乃至世界的和平、稳定、繁荣。 ”

陆慷表示，中方愿意同澳大利亚新一届政府一道努力，推动中澳关系沿着正确的轨道进一步向前发展。

Twitter

sgnypost





