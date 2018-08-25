特朗普律师：若特朗普遭弹劾下台 美国会爆发起义

据俄罗斯卫星通讯社 8 月 24 日报道，美国总统唐纳德 • 特朗普的律师、前纽约市长鲁迪 • 朱利安尼接受采访时表示，若白宫主人（特朗普）遭弹劾下台，美国会爆发起义。

朱利安尼称，让美国现任总统下台只能出于政治原因，而在这种情况下， “ 美国人民会举行起义 ” 。

特朗普此前表示，如果在 11 月的中期选举中，民主党获得国会多数席位并启动弹劾程序，那么国际市场会面临崩溃。





他说： “ 我不知道怎么能够弹劾一个工作出色的人。我要告诉您，如果我遭到弹劾，市场将会崩溃。 ”

周二（ 21 日），曾担任特朗普律师的迈克尔 • 科恩在纽约法庭作证称，特朗普亲自指示其竞选基金会给之前的情妇支付大笔款项。

起初特朗普声称不知道这些钱，但之后媒体曝光了一段录音，从录音来看，特朗普至少知道其中一件支付封口费的事。

几乎同时，弗吉尼亚州法院做出裁决，判决特朗普的前竞选经理保罗 • 马纳福特多项金融犯罪罪名成立。

特朗普本人指责科恩为与调查人员达成交易而违反法律并撒谎。他还指出，马纳福特曾被施压。

美国国会中期选举将于

11

月

6

日举行，这对该国的政治走向而言意义重大。选举不仅能够影响立法决策过程，还能在民主党赢得选举的情况下启动针对现任总统的弹劾程序。

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