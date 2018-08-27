美媒奚落特朗普：上任582天 150天都在打高尔夫

高尔夫向来就是商人用于社交的重要手段，而作为商人出身的美国总统特朗普可谓是对高尔夫表现出了近乎狂人般的热爱。且不说特朗普在担任总统之前打造了十几座世界级高尔夫球场，就职后，他光顾高尔夫球场的天数高达 150 天，占据就职以来总天数的四分之一。这引发了美媒一阵 “ 奚落 ” 。

综合《新闻周刊》，政客新闻网等多家美媒报道，当地时间周六（ 25 日），是特朗普自 2017 年 1 月 20 日宣誓就职以来（ 582 天），光顾高尔夫球场的第 150 天，也是他就职以来亲临自己名下地产的第 193 天。

换句话说，特朗普光顾高尔夫球场的天数占据了他就职总天数的四分之一，亲临自己名下地产的天数占据就职总天数的三分之一。而他光顾的名下地产不仅包括高尔夫球场，还有更高档的地方。

此前《华盛顿邮报》估计，截至 7 月下旬，特朗普自上任后约有 110 天在球场打高尔夫球。该报指出，具体数字无法确定，因为白宫官员通常不会公开披露关于特朗普打高尔夫球的行程。

报道认为，照这个频率下去，特朗普的 4 年任期里，将有 322 天是在打高尔夫球，比前总统奥巴马 8 年任期内光顾高尔夫球场的天数（ 306 天）还要多。





特朗普此前经常因奥巴马花大量时间打高尔夫而讽刺他。而美媒指出，在奥巴马上任 582 天的时间里，他只打过 44 次高尔夫球。

报道称，特朗普在竞选总统时，曾多次表示，如果当选总统，他不会有时间去打高尔夫。特朗普还说过，他可能不会再光顾他在苏格兰的私人高尔夫球场或者在南佛罗里达州的多拉高尔夫球场。

而就在上个月，特朗普在参加了北约峰会之后、启程前往芬兰赫尔辛基与俄罗斯总统普京会晤之前，利用周末时间参观了他在苏格兰的特恩贝里（

Turnberry

）高尔夫球场。

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