杜特尔特拒美高官买战机建议：想和解？不需要

俄罗斯卫星网 8 月 25 日报道称，菲律宾总统杜特尔特拒绝美国提出的购买 F-16 战斗机的建议，称 “ 完全没有用处 ” 。





美国国防部部长詹姆斯 • 马蒂斯、美国国务卿迈克 • 蓬佩奥和美国商务部部长威尔伯 • 罗斯向杜特尔特写了一封信，建议菲律宾购买美国战斗机。

不过，美联社称，杜特尔特对这一提议嗤之以鼻，他在达沃市举行的军事仪式上发表电视讲话时，宣读了以上三名美国内阁官员写给他的信。据他所说，这三名官员提到了华盛顿和马尼拉之间的长期联盟，并保证美国支持菲律宾实现军事现代化的努力。

杜特尔特称，三人在信中说道， “ 我们希望（同菲律宾）在其他重要的国防采购中合作，以实现我们的共同利益 ” ，建议利用洛克希德 · 马丁公司的 F-16 多用途战斗机平台以及其他美国系统。

“ 我们不需要 F-16 战斗机，美国在羞辱了我们之后居然还在我们面前晃来晃去， ” 杜特尔特回应说， “ 买它完全没用。 ”

杜特尔特说，菲律宾需要的不是 F-16 战斗机，而是打击叛乱分子的小型活塞式飞机。





杜特尔特重申了他对美国的不满。他说，此前，菲律宾警方试图从美国供应商那里购买大约 2.3 万支步枪。在一些美国议员对杜特尔特的打击非法毒品行动表示担忧后，武器购买计划就搁浅了。他还再次要求美国归还军队在一个多世纪前从菲律宾掠夺的三个教堂的钟。

他还再次要求归还美国军队在一个多世纪前从菲律宾掠夺来的三个教堂的钟。两国政府讨论了巴兰吉加教堂钟（ Balangiga bells ）的回归问题。 “ 如果他们不归还钟，我们就没什么可谈的了， ” 杜特尔特说。

卫星网称，杜特尔特表示，在多次抨击菲律宾后，美国写的这封信看上去是想

“

和解

”

。他指责美国有意阻止菲律宾军队的现代化，还认为美国和菲律宾很难称彼此为朋友。

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