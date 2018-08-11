20万人请愿 韩国考虑修改法律将狗排除家畜之外

近期，有韩国网民在青瓦台官网请愿留言，要求政府修改《畜牧法》，将狗排除在家畜范围之外。这样一来，宰杀狗将成为违法行为，食用狗肉会自然而然地消失。

目前，这一请愿活动的签名人数已经超过 20 万。今天（ 10 日），韩国总统府青瓦台就此事回应称，将积极考虑修改相关规定，将狗排除在家畜范围之外。





韩联社称，韩国总统秘书室农渔业秘书当天在青瓦台 SNS 直播节目中表示，现行《畜牧法》容易被误解为政府允许饲养肉狗，将考虑修改相关规定。

他表示，随着人们对动物保护、动物福利的意识逐渐提高，所有动物被归为家畜的现有法律与时代走势背道而驰。 2004 年，约九成韩国国民认为不用禁止食用狗肉。但 2018 年，只有 18.5% 国民赞成食用狗肉。





不过，对于立法禁食狗肉，他指出，最新民调结果显示， 51.5% 韩国国民反对立法禁食狗肉， 39.7% 则赞成立法禁吃狗肉，反对人数多于赞成人数。

他也表示，立法禁食狗肉需考虑狗肉行业从业者的生计问题，希望经过公众的充分讨论，分阶段改善相关规定。

韩国素有食用狗肉补身体的传统，尽管承受着来自国内和国际的巨大压力，但喜爱这一饮食习惯的仍然大有人在。据韩媒

NEWS 1

报道，目前韩国食用狗的饲养数量，约有数十万只。





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