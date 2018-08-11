荷兰反移民女政客自杀身亡 生前称遭移民绑架强奸

荷兰海牙市议会的一名议员、反移民自由党党员在社交媒体上发布一段视频后自杀，视频中她声称自己被移民轮奸，并遭受到威胁恐吓。

据《今日俄罗斯》（ RT ）消息，这名自杀的市议员为 53 岁的威利 · 迪勒（ Willie Dille ），她在社交媒体上分享视频两天后结束了自己的生命，据称她在一年前被一个移民帮派绑架并强奸。

据报道，迪勒于 2010 年至 2012 年担任反移民自由党籍的国会议员，而后回到海牙担任市议员。据了解，该党的领导人吉尔特 · 威尔德斯（ Geert Wilders ）对伊斯兰教长期直言不讳地批评。当地自由党负责人凯伦 · 格兰德斯（ Karen Gerbrands ）证实了这一自杀事件，他说迪勒 “ 再也不会承受在她身上所发生的事情，再也不会承担起所遭受的痛苦了。 ”

据报道，视频显示，迪勒在讲话中露出心慌和紧张的眼神。她介绍称， 2017 年 3 月 15 日议会选举当日，她遭受了一群移民的绑架、强奸和殴打，该团伙要求她在议会辩论中保持沉默，并且她收到了一份死亡威胁。迪勒在视频中还表示，自己之所以离开政治是因为她担心暴徒会对他的子女下手。她表示她不能活在恐惧中，暴徒根本不喜欢女性，也很讨厌她。





该视频在网上发布后不久便被删除。

当地警方向《今日俄罗斯》证实，迪勒于 8 月 6 日在社交媒体上发布该视频， 8 月 8 日迪勒死亡。警方也表示，当局曾就其声称发生在她身上的事件联系过她。 “ 我们可以确认迪勒女士从未提出正式报案， ” 警方表示，也多次建议她继续报案。 “ 但由于我们不知道的原因，她没有这么做。她也没有向我们提供有关事件的详细信息，以使我们能够展开调查。 ”

对于迪勒的自杀，威尔德斯在推特上发布的一份声明中表示，他对迪勒的死感到震惊，并且将 “ 非常怀念 ” 她。

荷兰首相马克 · 吕特（ Mark Rutte ）也对迪勒的自杀表示哀悼，并表示他与海牙市长和司法安全部长已 “ 密切接触 ” 。

据了解，迪勒是一个充满争议的人物。

2016

年

2

月，她在社交媒体上分享了一段视频，称应该向穆斯林投放核弹，之后她因仇恨言论受到广泛抨击。

Twitter

sgnypost





