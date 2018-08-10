喝过“可乐加花生”吗？美国南方人：爱这个味儿

据台湾 “ 联合新闻网 ” 报道，可乐是深受人们喜爱的饮料，其喝法多种多样。在可乐的老家美国，有一种 “ 奇葩 ” 喝法，那就是 “ 可乐加花生 ” 。据称，这种喝法在美国南方早已有之，其历史可以追溯到上世纪 20 年代。





据报道，美国网站《可口可乐之旅》一名食物历史学者撰文指出，美国南方文化十分独特，其古怪的零食更是引人瞩目，佛罗里达州民众约翰 马斯特斯（ John Masters ）回忆，他爷爷以前很喜欢在杂货店买可乐和花生，先喝一口可乐，再把花生倒进瓶子里，然后将两者一起 “ 喝 ” 下。

食物历史学者里克 麦克丹尼尔（ Rick McDaniel ）表示，没有人具体知道 “ 可乐加花生 ” 的来历。相传，这种喝法起源于上世纪 20 年代。当时，美国农民与蓝领阶层工作忙碌，想在操作拖拉机的同时吃点心，于是发明出了这种喝可乐的方法。

“ 可乐加花生 ” 又甜又咸的口味，似乎代表了很多美国南方人的童年回忆，对在佐治亚州长大的约翰（ John T 。 Edge ）来说就是如此。他表示，每次开车旅行时，都一定会带上一包花生和一瓶可乐。

美国美食网站《

Serious Eats

》还指出，对喜欢传统口味的人来说，

“

可乐加花生

”

一定要使用玻璃瓶装的可乐才

“

对味

”

。

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