喝过“可乐加花生”吗？美国南方人：爱这个味儿

据台湾“联合新闻网”报道，可乐是深受人们喜爱的饮料，其喝法多种多样。在可乐的老家美国，有一种“奇葩”喝法，那就是“可乐加花生”。据称，这种喝法在美国南方早已有之，其历史可以追溯到上世纪20年代。
据报道，美国网站《可口可乐之旅》一名食物历史学者撰文指出，美国南方文化十分独特，其古怪的零食更是引人瞩目，佛罗里达州民众约翰 马斯特斯（John Masters）回忆，他爷爷以前很喜欢在杂货店买可乐和花生，先喝一口可乐，再把花生倒进瓶子里，然后将两者一起“喝”下。
食物历史学者里克 麦克丹尼尔（Rick McDaniel）表示，没有人具体知道“可乐加花生”的来历。相传，这种喝法起源于上世纪20年代。当时，美国农民与蓝领阶层工作忙碌，想在操作拖拉机的同时吃点心，于是发明出了这种喝可乐的方法。
“可乐加花生”又甜又咸的口味，似乎代表了很多美国南方人的童年回忆，对在佐治亚州长大的约翰（John T。 Edge）来说就是如此。他表示，每次开车旅行时，都一定会带上一包花生和一瓶可乐。
美国美食网站《Serious Eats》还指出，对喜欢传统口味的人来说，“可乐加花生”一定要使用玻璃瓶装的可乐才“对味”。
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