老挝大坝废墟中发现一名婴儿 独自存活近两周

2018 年 7 月 23 日晚间，老挝东南部阿速坡省一座水电站大坝发生坍塌事故，截至 6 日遇难人数增加至 34 人，数千人无家可归。但令人意想不到的是，救援人员在一栋废弃半坍塌的建筑中救出了一名已独自存活近两周的男婴。





发现这名男婴的，是来自美国伊利诺伊州普莱恩菲尔德的前美国海军陆战队员迈克尔。他称自己是加入中国救援队的志愿者， 7 月 31 日，当迈克尔在阿速坡省 Sanamxai 的一个村庄搜索时，意外发现了一名 “ 几乎死亡 ” 的男婴。





“ 我的眼前看起来像一座空荡荡的建筑，并不期待会找到人。但我认为最好还是检查一下，结果发现，地上的一个毯子上有一个婴儿。 ” 迈克尔描述了当时的场景。

当时，婴儿非常虚弱，发烧约 38 度，更哭不出来。由于三天或四天没有吃东西，婴儿严重营养不良和缺水。迈克尔立即带婴儿接受急救。 “ 这是一个奇迹。我在正确的时间出现在正确的地方。再过几个小时，宝宝可能没有活下来。 ” 迈克尔事后对媒体表示。

据悉，婴儿的母亲和兄弟姐妹在建筑的另一个地方，大坝坍塌导致婴儿一个人留在那里。 婴儿的母亲同样处于极度虚弱的状态，但她坚持不肯离开，她要等待丈夫归来。不幸的是，有消息称她的丈夫可能已在洪水中丧生。

迈克尔表示，现场的的情况很糟糕，至少有

1000

人死亡、失踪。

“

这里的土地就像流沙一样，不小心就会陷进去，很多人被困。更恐怖的是，人贩子已经盯上了这些儿童。

”

他呼吁，各国政府提供更多帮助。

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