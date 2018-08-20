资料显示日军二战曾在国内进行人体毒气实验

日媒称， 8 月 18 日获悉，日本侵华战争及太平洋战争时期的旧日本海军曾为研究毒气在日本国内进行人体实验。共同社已确认详细记述涂抹使皮肤溃烂的 “ 糜烂剂 ” 等的多份资料收藏于防卫省防卫研究所和国会图书馆。部分资料记载着以军队相关人员为对象，以及出现皮肤长水疱的受害情况。





据共同社 8 月 18 日报道，此次的资料证实了海军进行的人体实验。





日本中央大学名誉教授吉见义明（日本近现代史）等多位专家称首次看到该资料，并指出实验的背景可能是设想在日本国内与美军进行毒气战。





报道称，防卫研究所保管着多份海军负责毒气武器研发的技术研究所化学研究部（位于神奈川县）及其改组后的相模海军工厂化学实验部（地点相同）的报告。内容是关于糜烂剂的芥子气和路易氏气解毒药剂开发。





报道还称，其中相模海军工厂 1944 年汇总的 “ 关于解毒剂的研究 ” 的报告记述了利用人体确认开发的药剂效果的实验。例如在手腕上涂抹芥子气后用药剂洗去，或用药剂清洗渗入芥子气的军装布料后，将布料贴在人体皮肤上进行观察。报告记载有的人生了大水疱，部分实验以军队相关人员为对象。封面上标有 “ 秘 ”“ 处理方法 · 用完后烧毁需上报 ” 。





报道指出，此外还发现国会图书馆保存着让人吸入毒气的实验论文。在 1941 年以 “ 有助于气体检测及防御 ” 为目的进行的实验中，让人吸入称作喷嚏剂或呕吐剂的毒气，调查感知所需的时间。





报道还指出，吸入实验的对象至少有 80 名 16 至 39 岁人群，但身份不明。据称这些人未出现健康受损。笔者是军医，曾隶属于舞鹤海军医院（位于京都府）等，该论文被作为海军省教育局的 “ 秘密军事教育图书 ” 。





论文中引用了其他海军军医的以往研究，包括让人吸入理论上无法忍受的浓度的毒气等利用人体的 “ 许多试验 ” ，从中可以看出反复进行了实验。





另据共同社 8 月 18 日报道，研究人员发现的记录以及相关人员的手记等记载着旧日本陆军在侵华战争中多次使用毒气、关东军防疫给水部（ 731 部队）进行人体实验等。然而由于战败时很多资料被废弃，实际情况至今不明，尤其是海军的情况不甚清楚。





中央大学名誉教授吉见义明称： “ 陆军担心遭到报复，在较早阶段就决定停止对持有大量化学武器的美军使用。海军直到最终阶段都曾设想可能在本土决战中对美军使用因而进行了准备。 ”





据悉远东国际军事法庭审判（东京审判）中关于毒气没有严厉追究，未能成为弄清实际情况的舞台。吉见分析当时的资料，指出这是因为主导审判的美国认为若对日方问罪，则会束缚自身使用毒气。

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