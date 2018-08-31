白头盔组织新动作：绑架44名儿童 还运送“化武”

继“自导自演”化武袭击事件引发轩然大波后，这个游荡在叙利亚的神秘“白头盔”组织被爆出又有新动作。30日，叙外长穆阿利姆表示，“白头盔”绑架44名儿童，将利用他们在伊德利卜发起化学攻击的挑衅行动。此外，俄罗斯方面28日宣布，“白头盔”民防组织的代表向反政府的“沙姆自由人组织”位于叙利亚城镇萨拉基卜的仓库，运送了大量有毒物质。
据俄罗斯卫星网报道，叙利亚外长穆阿利姆30日在新闻发布会上说，“根据我们的消息，“白头盔”不久前在伊德利卜绑架了44名儿童来试图落实有关化学武器的挑衅行动。”穆阿利姆表示：“成立像‘白头盔’这样的假组织的背后是英国的情报机构，他们提供资金支持，并领导这些组织。他们是那些使用化学武器挑衅行动的背后指示者，他们目前试图在伊德利卜发动类似的行动。”
另据俄新社报道，俄罗斯驻叙利亚冲突各方调解中心负责人阿列克谢·齐甘科夫28日在记者会上宣布，“白头盔”民防组织的代表向反政府的“沙姆自由人组织”位于叙利亚城镇萨拉基卜的仓库，运送了大量有毒物质。他介绍称，装载化学武器的两辆重型卡车由8名“白头盔”代表护送，非法武装组织的两名高级指挥官在仓库附近迎接他们。“随后，装在无标签塑料箱里的部分货物被转移至武装分子在伊德利卜省南部的另一处据点，以便制造动用化武的假象，并于随后指责政府军对平民使用有毒物质。”
今年4月，“白头盔”组织炮制了叙利亚杜马镇遭所谓化武袭击后的惨状。随后，美国、英国和法国对叙利亚发起军事打击，该次空袭被称为对4月7日所谓“叙利亚政府使用毒气攻击”的回应。就在国际禁化武组织抵达事发城市开展调查的数小时之前，美英法发动了空袭，对叙利亚西部民用和军用目标共计发射约103枚巡航导弹和空对地导弹。
据悉，“白头盔”的正式名称叫“叙利亚民防组织”，是一个只在叙利亚反政府武装控制地盘活动的叙利亚民间组织。由于志愿者行动时会戴上白色的头盔，所以有了“白头盔”这个别名。“白头盔”一直是西方媒体的宠儿，他们一次次以英雄的形象被西方主流媒体报道着。
英国致力于分析“媒体战”的独立机构“英国专栏”曾揭露“白头盔”的背景。该组织称，“白头盔”主要由美国政府和英国政府提供资金，创建者是英国前情报人员杰瑞米·海曼斯，而他参与创立的公司和“美国中情局”，以色列情报机构，以及叙利亚反对派组织有着千丝万缕的关系。
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