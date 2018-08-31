77个成员国拖欠会费 联合国陷财政困境

在联合国193个成员国中，截至8月9日，有77个成员国拖欠会费。联合国抱怨财政预算因此陷入困难。
据日本经济新闻8月30日报道，因成员国拖欠会费，联合国陷入财政困境，截至7月底赤字额达到1.59亿美元。联合国上年同期为财政盈余1.85亿美元。联合国秘书长古特雷斯在致联合国工作人员的信中称，“这次现金短缺的程度超过近些年来的水准”，敦促成员国尽快缴纳会费。
据报道，《联合国宪章》第十九条规定，如果成员国拖欠两年以上会费，将丧失联合国大会投票权。不过也存在额外规定。财政不富裕的国家可以提出理由申请，如果在联合国大会上通过，可以继续参与投票。4月联合国准许连续拖欠会费超过2年的索马里等4国继续拥有投票权。
报道说，联合国成员国的预算年度不同，也是联合国财政不稳定的因素之一。比如，目前会费金额排在第二位的日本7月缴纳会费，而承担预算20%以上的最大出资国美国通常10月缴纳会费。
联合国利用其它会计结款筹措预算金额。7月底的赤字也要通过特别会计和“周转基金”来填补。今后将采取新的机制，在充分获得成员国会费的阶段返还用于弥补缺口的金额。
报道认为，由于面对纠纷和危机没有拿出切实有效的办法，联合国受到很多成员国的批评，这也是拖欠会费问题难以解决的原因之一。
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