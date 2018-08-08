    • 2018年8月8日

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    金正恩承诺一年内弃核？韩媒：博尔顿“甩锅”文在寅

    星期三, 八月 08, 2018

    韩媒称，美国总统国家安全事务助理约翰·博尔顿85日称，自己所主张的一年内实现无核化朝鲜最高领导人金正恩对文在寅总统说的

    据韩国《朝鲜日报》网站87日报道，博尔顿在接受美国福克斯新闻频道采访时称：“427日在板门店举行的韩朝首脑会谈上，金正恩向文在寅承诺实现无核化，并承诺在一年之内完成。

    另外，美国有线电视新闻网6日援引美国官员的言论报道称：朝鲜认为，特朗普和金正恩极有可能举行第二次首脑会谈。　

    另据韩国《中央日报》网站87日报道，美国总统国家安全事务助理博尔顿85日表示，提出一年内实现无核化的人是朝鲜最高领导人金正恩，当时的无核化时间表不是美国率先提出用来向朝鲜施压的王牌。

    专家分析称，博尔顿之所以公开一年内实现无核化是金正恩的约定，可能是为了勒紧对朝施压的缰绳。

    美国政府认为，现在是时候让扮演坏人的博尔顿来代替扮演好人的美国国务卿蓬佩奥了。
    专家非常关注博尔顿强调一年内实现无核化是在韩朝首脑会谈中出现的目的。因为这也可以解释成是对文在寅政府表示不满。

    韩国国家安全战略研究所首席研究委员赵成烈表示，博尔顿这是在对韩国政府表示不满。这是在给韩国施压，希望韩国不是在推进朝鲜希望的制裁缓和及终战宣言，而是在美国希望的无核化进程中发挥作用

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