金正恩承诺一年内弃核？韩媒：博尔顿“甩锅”文在寅

韩媒称，美国总统国家安全事务助理约翰·博尔顿8月5日称，自己所主张的“一年内实现无核化”是“朝鲜最高领导人金正恩对文在寅总统说的”。
据韩国《朝鲜日报》网站8月7日报道，博尔顿在接受美国福克斯新闻频道采访时称：“4月27日在板门店举行的韩朝首脑会谈上，金正恩向文在寅承诺实现无核化，并承诺在一年之内完成。”
另外，美国有线电视新闻网6日援引美国官员的言论报道称：“朝鲜认为，特朗普和金正恩极有可能举行第二次首脑会谈。”
另据韩国《中央日报》网站8月7日报道，美国总统国家安全事务助理博尔顿8月5日表示，提出“一年内实现无核化”的人是朝鲜最高领导人金正恩，当时的“无核化时间表”不是美国率先提出用来向朝鲜施压的王牌。
专家分析称，博尔顿之所以公开“一年内实现无核化”是金正恩的约定，可能是为了勒紧对朝施压的缰绳。
美国政府认为，现在是时候让扮演“坏人”的博尔顿来代替扮演“好人”的美国国务卿蓬佩奥了。
专家非常关注博尔顿强调“一年内实现无核化”是在韩朝首脑会谈中出现的目的。因为这也可以解释成是对文在寅政府表示不满。
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