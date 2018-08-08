金正恩承诺一年内弃核？韩媒：博尔顿“甩锅”文在寅

韩媒称，美国总统国家安全事务助理约翰 · 博尔顿 8 月 5 日称，自己所主张的 “ 一年内实现无核化 ” 是 “ 朝鲜最高领导人金正恩对文在寅总统说的 ” 。





据韩国《朝鲜日报》网站 8 月 7 日报道，博尔顿在接受美国福克斯新闻频道采访时称： “4 月 27 日在板门店举行的韩朝首脑会谈上，金正恩向文在寅承诺实现无核化，并承诺在一年之内完成。 ”





另外，美国有线电视新闻网 6 日援引美国官员的言论报道称： “ 朝鲜认为，特朗普和金正恩极有可能举行第二次首脑会谈。 ”





另据韩国《中央日报》网站 8 月 7 日报道，美国总统国家安全事务助理博尔顿 8 月 5 日表示，提出 “ 一年内实现无核化 ” 的人是朝鲜最高领导人金正恩，当时的 “ 无核化时间表 ” 不是美国率先提出用来向朝鲜施压的王牌。





专家分析称，博尔顿之所以公开 “ 一年内实现无核化 ” 是金正恩的约定，可能是为了勒紧对朝施压的缰绳。





美国政府认为，现在是时候让扮演 “ 坏人 ” 的博尔顿来代替扮演 “ 好人 ” 的美国国务卿蓬佩奥了。

专家非常关注博尔顿强调 “ 一年内实现无核化 ” 是在韩朝首脑会谈中出现的目的。因为这也可以解释成是对文在寅政府表示不满。





韩国国家安全战略研究所首席研究委员赵成烈表示，

“

博尔顿这是在对韩国政府表示不满。这是在给韩国施压，希望韩国不是在推进朝鲜希望的制裁缓和及终战宣言，而是在美国希望的无核化进程中发挥作用

”

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