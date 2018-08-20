纽约破获4.5亿美元假货案 33名华人遭起诉

8月16日上午，大批调查人员在纽约等地突击执法，逮捕了33名牵涉大宗非法走私假冒名牌的华裔男女。他们涉嫌走私、运送伪造商品，然后通过一些正规店铺对外销售。执法人员估计，这些假货如果按照正品价格销售，所获金额将超过4.5亿美元。
9处房产被拿下
遭起诉的33名华人中，32人为美籍华裔，1人非法滞留。
他们涉嫌从中国运送大量伪造奢侈产品，经走私进入美国非法贩售。涉案假冒名牌产品包括路易威登、汤丽柏琦（Tory Burch）手袋、爱马仕皮带、香奈儿香水、迈克高仕（Michael Kors）钱包等。检方估计如果这批假货按照正品价格销售，所获金额将超过4.5亿美元。
执法人员对查获的假冒香奈儿香水表示担忧，因为此前查获的类似假冒商品中，检测出了动物尿液成分。
美国ABC电视台报道，这是典型的家族生意。
整个走私团伙分工明确，包括入境、分销、境内运输三个环节，并且在作案过程中，部分被告还涉及洗钱、瞒报违法行为申请移民福利等。8月16日，他们被控合谋走私、运送伪造商品、洗钱、移民欺诈、非法入籍等重罪。
目前，联邦政府还控制了他们位于皇后区、布鲁克林和史丹顿岛的9处房产，共价值1200万美元。
相关案件调查已有6年
纽约东区联邦检察官多诺霍指出，被告编造多种骗局将大批伪造奢侈品从中国走私到美国，通过售卖假冒商品牟利。他指出，东区联邦检署将始终同移民海关执法局（ICE）、国土安全局（HSI）、纽约市警察局等部门合作，全力保护维系国际贸易市场自由和公平的知识产权不受侵犯。
调查人员表示，这起案件是目前为止，纽约查获案值最大的假货走私案。涉案共22个集装箱，20个从纽约港和新泽西港走私进入美国，另外两个从洛杉矶港走私进入美国。全部货品摊开摆，能摆满好几个橄榄球场。
查获的走私货品
2012年，美国新泽西州纽瓦克市查获一起案值3.25亿美元的假货走私案。当时，检方共起诉29个涉案华人。根据检方说法，从2008年到2012年，涉案团伙从中国运载了35个集装箱的假货，从新泽西州纽瓦克港口进入美国，货物主要是手袋和球鞋。
该团伙找到一个宣称跟港口有特殊关系的进口公司，想把被扣押的货物取出来，并同意支付90万美元的报酬。不过，这家公司正好是政府卧底，调查人员通过秘密录音和录像掌握了被告的证据，一举逮捕了29名涉案人员。
自2012年开始，美国联邦政府就开始调查相关案件。
正规门店卖假货？
调查人员说，他们主要对假货供应链进行追责，而非分销商。
安杰尔·梅棱德斯是该案件主要负责人。他说，该团伙的走私方式主要有两种。
第一种，他们联系到在中国的假货生产商，并通过多达8家合法的海运公司，把这些假货运到美国。为了掩人耳目，这些假货被冠以合法进口公司的名字、地址，还有虚假的商品描述。走私者还利用虚假和不完整信息，获得虚拟电脑号码和电子邮件，来隐藏真实身份。这些假货随后被运送至纽约皇后区、布鲁克林和长岛，然后分销给各个经销商。
第二种，走私者前往中国购买相关仿制产品。这些仿制品因为没有贴上商标，是可以合法进口到美国的。该团伙成员再寻找另一家中国工厂代工名牌商标，随后把这些商标走私至美国并贴牌。
梅棱德斯提到，三家在纽约市皇后区和曼哈顿的零售店涉欺诈案已经关停。这几家店铺都是合法经营的正规门店。
《纽约时报》致电其中一家名叫“珀莱雅时尚”的店铺时，一名店员回应，该店还在营业。店员强调，这家店没有人被捕。昨天，通过网络搜索，也能找到一家名叫“珀莱雅时尚”的店铺网站。网站描述的地址与报道提到的吻合。
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