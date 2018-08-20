俄罗斯爆出重大“叛国事件” 镇国大杀器机密泄露

2018 年， “ 匕首 ” 高精度高超音速航空导弹可谓 “ 大放异彩 ” 。

3 月，普京在国情咨文中透露它的存在；

5 月，胜利日大游行飞越红场；

7 月，俄媒称 “ 图 -22M3 轰炸机将能够携带四个 ‘ 匕首 ’” ；

8 月，西方渲染俄罗斯威胁论的声音刚刚降调，就传出北约窃取俄罗斯高超声速武器信息的消息。

俄罗斯方面称，该型导弹能够克服美国现有和未来的防空反导系统！

有人说，中俄高超声速武器超越美国，将对西方造成安全威胁；

有人认为，俄罗斯不过是在虚张声势。

与 “ 匕首 ” 本身相比，它所揭开的美俄间谍内幕更能抓人眼球。

这到底是怎么回事？

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“ 匕首 ” 迷雾下的美俄大戏

3 月 1 日，俄罗斯总统普京在国情咨文里公开 6 款 “ 新式尖端武器 ” 。

注：这 6 款尖端武器分别是 “ 萨尔玛特 ” 新型洲际导弹、 “ 核鱼雷 ” 核动力水下潜航装备、 “ 前锋 ” 高超音速滑翔器、核动力巡航导弹、激光武器和 “ 匕首 ” 高精度高超音速航空导弹。

普京自豪地表示，在俄罗斯之前，高精度高超音速航空导弹系统在世界上还没有先例。

按照俄罗斯的说法， “ 匕首 ” 导弹可以撕裂美国的防空反导网络！并且，截至今年 7 月，它经过了 350 多次试验飞行；从去年 12 月 1 日起，已在俄罗斯南部军区机场进入试验战备值班状态。





“ 匕首 ” 高精度高超音速航空导弹从一架米格 -31 型战斗机上发射，成功击中靶场内预定目标

俄罗斯方面称，该型导弹能够克服美国现有和未来的防空反导系统！

于是，西方媒体纷纷旧调重弹，跟风炒作该导弹多么厉害、将对欧美造成多大威胁。





美军战略司令部司令约翰 · 海腾

美军战略司令部司令约翰 · 海腾的一系列动作就有点耐人寻味。在一场关于导弹防御的研讨会上，他不无担忧地说： “ 中俄开发的高超音速武器太厉害了，我们没有任何手段可以拦截这些大杀器，美国比中俄落后太多。 ”

出人意料的是，没过多久， “ 匕首 ” 就出事了。

7 月 23 日，俄罗斯著名火箭技术专家维克托 · 库德利亚夫采夫被莫斯科法院起诉，罪名是向北约泄露了俄在高超音速武器领域的一些机密数据。

接下来，媒体似乎嗅到了什么气味，开始质疑 “ 匕首 ” 的威力。

8 月 8 日，海腾似乎终于鼓足了勇气，表示 “ 美国不惧怕俄罗斯的高超音速武器 ” ！

这半年以来，围绕这款令俄罗斯人骄傲不已的 “ 匕首 ” 高超音速导弹，西方媒体的评价前恭后倨，美国军方对它的态度也不一致。

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普京为何对 “ 匕首 ” 寄予厚望？

俄美之间，新仇旧恨太多，彼此芥蒂很深，想改善关系本来就不容易。特朗普上台后，不仅抓紧对俄罗斯进行经济和军事制裁，还不遗余力地抢夺人家军火生意、试图截断俄欧能源贸易。

俗话说 “ 断人财路无异于杀人父母 ” ，看美国这架势，简直要把俄罗斯往死里逼！

面临着经济和安全双重严峻挑战的俄罗斯只能从传统强项下手，依靠武力保证国家的生存发展权。

那么，怎么才能 “ 多快好省 ” 地反制美国呢？

从美国洲际进攻作战来分析，主要包括三个战略基石。





* 海外军事基地

美国保持主动和快反能力的战略基石，但是力量只能维持对该地区应急事态响应能力，进行前期作战，缺乏持续进攻的条件和作战能力。

* 以航母为中心的远征特遣队

改变地区力量平衡的重要砝码，如果美国对俄罗斯发起进攻，就必须动用航母舰队。

* 全球打击力量体系

即美国超高音速武器，一小时之内能打遍全球。

其他还有辅助进攻的保障性措施，比如美军的侦察、情报与监视系统。

很显然，俄罗斯无力动摇美国全球军事基地和打击力量体系，要想真正在未来常规冲突中取胜，就必须重点盯住美国的航母舰队，使其不敢进入俄所设立的威慑圈，一旦进入就能及时打击，从而使美国后续力量不济。

事实上，俄罗斯有很多反舰系统，比如说以 “ 日炙 ”“ 宝石 ” 和 “ 花岗岩 ” 为代表的反航母 “ 三剑客 ” ，堪称经典之作。 “ 三剑客 ” 毕竟射程有限，打击速度有限，隐身性能有限，在美国强大的防空反导面前，未必能对美国水面舰艇构成威胁。

正是因为传统反舰手段的局限性，对俄罗斯而言，高超音速装备是改变 “ 游戏规则 ” 的颠覆性战略武器。

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华丽丽的数据有点吓人！

据俄罗斯国防部介绍，军方研究人员仔细分析了美国 “ 宙斯盾 ” 、 “ 萨德 ” 、 “ 爱国者 ” 的基础上，对 “ 匕首 ” 做出针对性设计。该型导弹旨在有效对抗陆地和海上目标，特别是针对海上大型移动目标，比如航空母舰。

作为当今世界唯一的空射型高超音速导弹， “ 匕首 ” 性能十分出众：

* 最大速度可达 10 马赫，最大射程达 2000 千米；

* 可以携带常规和核弹头，能够在防区外进行精确打击，打击误差小于 10 米的；

* 能够在高海拔地区发射，具有更高的灵活性；

* 其雷达系统，能够自主的选择打击目标；

* 似乎应用了人工智能技术，能够在飞行的每个阶段执行规避动作，以规避侦察、探测、监视和跟踪，从而避开敌方反导火力。





另外，该型导弹已经使用米格 -31BM 作为载机。现在，俄罗斯军方正在研究如何在图 -22M3 轰炸机上使用 “ 匕首 ”—— 如果成功，图 -22M3 将能够携带 4 个高超音速 “ 匕首 ” 导弹，因而具有更强的突防能力和更好的打击效果。

而且，携带 “ 匕首 ” 导弹的米格 -31 机组已经进行了 350 次训练飞行，这表明俄罗斯已经在战术上和训练上颇有进展。

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确实做了一些改进

话都是俄罗斯人说的， “ 匕首 ” 真的有那么厉害吗？





米格 -31BM 截击机飞行员起飞前检查 “ 匕首 ” 导弹

作为世界首款具有高超音速机载反舰导弹，性能如何，反正只有自己知道。

不过，从外观上看， “ 匕首 ” 可视作 “ 伊斯坎德尔 ” 空射增程版本。

* 改进了弹体结构，减少了飞行阻力，便于调整空中姿态。

“ 匕首 ” 导弹采用了双圆锥弹体，弹头和弹体前部变细、加长，并采用了非对称设计，弹道一侧有水平弹翼，另一侧没有（图蓝色框）；

* 设计有明显的卫星数据链天线（红框），用于接收卫星回传的数据信息

采用复合制导方式，前期依靠卫星制导，在锁定目标之后依靠自身雷达制导。

* 弹体和推进器之间使用铰链连接（黄圈）

加大了推力，提高了发射速度。





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颠覆性武器才是 “ 杀手锏 ”

“ 匕首 ” 是否能发挥 “ 大杀器 ” 作用，关键在于以下 5 个 “ 问号 ” ：

其一， 10 马赫高超音速能实现吗？

“ 伊斯坎德尔 ” 的极速为 5.9 马赫，米格 -31 最高速度 2.83 马赫，实用升限 24000 米， “ 匕首 ” 采用固体火箭发动机，增速肯定不会太大。

而且，俄罗斯硬生生敌将 “ 匕首 ” 挂上米格 -31 ，显然要改变其气动阻力，飞行阻力增大，必然会影响其最大飞行速度。

也就是说， 10 马赫超高音速只能停留在纸面上。

其二，射程能实现 2000 千米吗？

“ 伊斯坎德尔 ” 最大起飞重量 3800 千克，最大射程 500 千米。即便是通过改装，在 24000 米高空发射，直接提高到 2000 千米射程的难度也似乎太大。也许，这是外加了米格 -31 的航程。

加之，俄罗斯最新试验才能命中 800 千米外的目标，也让 2000 千米的数据值得怀疑。

其三，作战效能能实现吗？

按照之前公布的数据， “ 匕首 ” 导弹可能在 3 吨左右，这意味着战斗部位的装药非常有限，即便末端以 10 马赫速度计算也略显小（一般对付航母等坚固船体的碰撞速度在 15 马赫左右）。

如此小的载药量、如此慢的打击速度，除非是发动饱和攻击（俗称 “ 导弹雨 ” ），才能实现其作战效能。

其四，侦察、情报与监视系统是否足够支撑精确打击？

众所周知，打击移动目标必须依靠强大的侦察、情报、监视与定位系统。

陆基的 “ 伊斯坎德尔 ” 导弹采用惯性制导 + 末段制导系统（ DSMAC ） + 格洛纳斯卫星制导的复合制导方式制导，理论命中精度 5-7 米。先要依靠定位导航系统将导弹制导到与目标临近的一定空域以内，然后依靠末段制导系统实施精确打击。

问题是，俄罗斯 “ 格洛纳斯 ” 系统需要 24 颗卫星才能系统发挥作用， 18 颗卫星才能实现俄罗斯全境卫星定位。

目前，俄罗斯只有 11 颗卫星处于工作状态。

其五，末端抗干扰能力怎么样？

在强大的电磁干扰面前， “ 匕首 ” 能否依然有效，这个目前尚不可预知。

由此可见，俄罗斯在发展 “ 杀手锏 ” 武器上过于高调，一有新家伙肯定要拿出来显摆一下。

当然，夸张是有好处的：打造神秘感，一方面，通过媒体渲染，可放大对美国和北约国家进行战略威慑；另一方面，可提振国内的自信心。

实际上，真正的改变游戏规则的 “ 杀手锏 ” 武器，是那些不曾出现在外人视线里，一现身于战场就能决定战局的颠覆性武器。

而且， “ 狼来了 ” 的游戏玩得久了，可信度自然要打个折扣。

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马蒂斯似乎胸有成竹

不过，对于 “ 老冤家 ” 的 “ 新杀器 ” ，美国防长马蒂斯表现得十分淡定 —— 这玩意改变不了什么，小动作，无关大局。





3 月 10 日，美国国防部长马蒂斯告诉记者，在对现有情报进行评估之后，他得出了结论：引入像 “ 匕首 ” 这样的武器并没有从根本上改变俄罗斯与美国之间的军事平衡。

“ 匕首 ” 不会给俄军带来特别的优势，也不会影响美国对威胁态势的评估。因为这些新武器没有任何改变， “ 普京所谈论的每一个系统都还要几年的时间才能实现 ” 。

至于美军战略司令部司令约翰 · 海腾的表态，库叔表示很能理解：谁不想夸大威胁多争取点经费呢？

马蒂斯如此淡定，原因可不止是来自于俄罗斯军事情报的泄密。实际上，近年来，美军为了应对来自反舰导弹的威胁，可是下了大工夫的。

第一招：分布式杀伤





在战役前期就剥夺反舰导弹的发射权。米格 -31 作为一款老式战机隐身能力必然很差，而且机场是固定的，未必能逃脱分布式杀伤的打击。

第二招：海军一体化防空火力网有效防卫

美国海军一体化防空火力网已经实现了网络中心战能力和联合协同交战（ CEC ）能力，实现了 “ 云作战 ” ，甚至将有人、无人装备都充分利用，不仅能远距离截机，甚至可以实现反反舰导弹，比如美军标准 -3 、标准 -6 导弹，以及正在改进的 AGM-158A ，是战场上的多面手，都具有以导反导能力。

第三招：全球防空反导体系

财力雄厚的美国已经在全球建立起一个有陆基海基 “ 宙斯盾 ” 系统、 “ 萨德 ” 系统、 “ 爱国者 ” 系统组成的，多层次、全方位、覆盖全球的导弹防御体系。

再说，也不是只有俄罗斯提高武器装备性能，美国也在提高 X 波段雷达性能，以及 “ 应对导弹齐射 ” 的抗饱和打击能力。通过大面积反导的效果，显然要优于一对一碰撞反导的效果。





第四招：新概念武器成为反导新锐

“ 蜂群 ” 拦截器、谢弗微型拦截器，都是美国在发展的多目标拦截器，主要针对反舰导弹的饱和式攻击。同时，美国已经研发出了舰载、机载、无人机载高能激光武器，都可以用来应付 “ 匕首 ” 。

第五招， “ 未来导弹护卫舰 ” 回归

美国海军已经开始未来导弹护卫舰 FFG （ X ）的设计，并赋予了马丁等 5 家公司固定合同，其作用之一就是提高对航母舰队的导弹防御能力。

另外，美国的密集阵近防系统，或许也能在最后关头发挥防御效能。

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美俄间谍大片风云再起

与 “ 匕首 ” 本身相比，它所揭开的美俄间谍内幕更能抓人眼球。

其实，窃取军事情报的事情一点都不新鲜，冷战后，大约每 10 年，美俄就要搞一轮 “ 间谍大片 ” 。

第一轮： 1991 年到 2001 年





由上图可知，被曝光的美俄间谍事件在 1999 年开始猛升。

其中比较有名的是 “ 波普案 ” 和 “ 汉森案 ” ：

2000 年，美海军情报局官员埃德蒙 · 波普带着俄罗斯 “ 暴风 ” 号鱼雷的设计图准备离开时被克格勃抓捕；

2001 年，美俄双重间谍汉森被抓，他向俄罗斯提供了 6000 多页的美军机密文件，使美国花费了几亿美元在俄修建的窃听点曝光。由此，双方大规模遣返外交员，美国驱逐了 50 名俄罗斯外交官，俄罗斯驱逐了 4 名作为报复。

第二轮： 2002 年到 2010 年

据媒体透露， 2005 年，美国在外活动的间谍就有 10 多万人，每年活动经费超过 280 亿美元。

2006 年，前俄罗斯间谍利特维年科在伦敦一家日式寿司店与友人用餐 20 多天后，因放射性同位素钚 210 中毒而亡。

2010 年，美国警方破获了一起俄罗斯精心策划、实施多年的 “ 长期潜伏计划 ” ，抓获 11 名俄罗斯间谍嫌疑人。后来，双方就确定以 4 换 10 ，交换谍报人员。





俄罗斯军控和核武器专家伊戈尔 · 苏佳金居然是美国间谍

在美国 4 名间谍人员当中，就有俄罗斯核科学家伊戈尔 · 苏佳金，他曾向北约国家提供了俄罗斯潜艇和导弹的情报。

第三轮： 2011 年至今

“ 大片儿 ” 似乎越来越精彩了。

2013 年，俄罗斯发生了著名的 “ 假发门 ” 事件，俄罗斯安全部门抓捕了美国驻俄大使馆三等秘书佛格，现场从佛格身上搜出了一顶棕色假发和间谍使用的特殊器材，还有一封利诱俄罗斯特工人员的信及 13 万美元现金。





2016 年，美国大选期间特朗普团队 “ 通俄门 ” 事件爆发， 2017 年 5 月美国国家情报局总监詹姆斯 · 克拉伯指责俄罗斯对 2016 年大选干预程度 “ 达到了警戒线 ” 。

奥巴马驱逐 35 名俄外交官，关闭纽约州和马里兰州的两栋建筑，怀疑是俄罗斯间谍基地。普京驱逐 755 名美国驻俄人员作为 “ 延迟报复 ” 。

由此，美俄间谍战持续发酵，美国前国家安全事务助理弗林等一批高官均被卷入其中。

2018 年，俄罗斯前双面间谍斯克里帕尔和女儿 “ 中毒事件 ” 后， 150 多名俄外交官被美、英大约 30 个国家驱逐，其中美国驱逐的俄外交人员数量最多，达 60 人。

作为报复，美国在圣彼得堡的外交人员也尝到了滋味，于是，他们带着星条旗打包回家了。

美俄之间，几十年新仇旧恨，这关系一时半会怕是好不了了。制裁与反制裁、威慑与反威慑、间谍与反间谍、忽悠与反忽悠的剧情仍将此起彼伏地继续下去。（瞭望智库）

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