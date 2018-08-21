美质疑孔子学院属于极端偏执

香港《南华早报》网站8月19日发表香港-亚太经合组织贸易政策集团执行董事戴维·多德韦尔的文章《美国政界人士将孔子学院与间谍活动联系到一起是极端偏执》。文章称，孔子学院在努力传播对中国文化的了解，并在海外教授中文。对于那些认定遍地是间谍的人来说，更值得关注的地方在别处。全文如下：
我想探讨一下有关孔子学院偏执的胡言乱语，尤其是美国政界人士，他们暗示孔子学院是间谍活动的温床、对国家安全带来某种生存威胁。
但首先，我想回到半个世纪以前的1967年，当时我正在英国林肯郡的格兰瑟姆镇准备考大学。我写了封信给英中了解协会，然后收到了一堆宣传材料，成为格兰瑟姆镇大概唯一拥有《毛主席语录》的人。
我去巴基斯坦当了一年的志愿教师，回国后攻读社会人类学和发展经济学学位。我和几个在英国学英语的中国内地学生住在一起。其间我教过他们当中一些人。
毕业两年后，我到英国《金融时报》做外事报道。我花了大量时间研究中国和撰写有关中国的文章，与中国驻伦敦大使馆的一些低级别工作人员见过面。
一个寻常的上午，有人打来电话说想和我“随便聊聊”，他说了一个地址，我知道那是军情五处所在地。接下来的经历匪夷所思。对方详细盘问我跟中国和中国人的关联。他甚至拿出了我1967年写给英中了解协会那封手写信的复印件。
这个人后来再没跟我联系过。直到现在我也不知道当初他是怀疑我充当间谍还是在考虑招募我当间谍。不管怎样，我显然都没合格。
时间快进到1984年，地点是南京一家政府招待所——我在中国从事新闻报道期间住过的小旅馆之一。昏暗的咖啡厅里除了我之外只有一个人，所以我们闲聊起来。他是美国律师，在一个“代表处”工作。他的普通话讲得很好。
那时在英国几乎还没有学中文的可能性（大概有两所大学开设这门课），我问他为什么会有那么多美国人能讲一口流利的汉语。答案很简单。许多美国大学都开设了中文课程。他告诉我，大部分经费要么来自亲台湾的美籍华人，要么来自五角大楼。他还说，他在代表处无所事事，“真正的工作”是悄悄分发圣经。他是摩门教徒，这是他传教职责的一部分。
近几十年里美国有数以千计的人以秘密颠覆共产主义为主业，或以间谍身份，或在中国各城市开设“代表处”。我觉得美国当前惊慌失措与道德愤慨的虚伪论据有点烦人。
特德·克鲁兹和马尔科·鲁比奥支持约翰·麦凯恩的2019年国防授权法案，他们认为“孔子学院是中国政府渗透美国教育来压制批评意见、净化有关中国的教育的一个关键途径”。针对这种美国政治领导人麦卡锡式的偏执，我想引用《华盛顿邮报》北京分社前社长潘文的话：“如果美国学生那么容易被从中国引进的有偏见的教科书和有偏见的教学方法洗脑，那我们这个国家就真的有麻烦了。”
毫无疑问，孔子学院在努力传播对中国文化的了解，并在海外教授中文。
是的，它们几乎在各个方面都与英国文化教育协会、法语联盟或歌德学院惊人地相似。对于那些认定遍地是间谍的人来说，更值得关注的地方在别处。
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