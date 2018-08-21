俄罗斯人与酒的爱恨情仇：人均每年喝近10升 喝死40万人

俄媒称，俄联邦卫生部老年科主任医师奥莉加·特卡乔娃表示，不劳动的退休男性的嗜酒程度比还在劳动的同龄人高出近两倍。
据俄罗斯连塔网7月31日报道，退休是否导致嗜酒？俄罗斯人喝什么，怎么喝，喝多少？连塔网与医学博士、俄在饮酒死亡问题和饮酒政策方面最权威的专家之一亚历山大·涅姆佐夫聊聊俄罗斯人与酒。
年轻人倾向非烈酒
连塔网问：官员们断言，退休往往沦为酗酒的触发器。您同意吗？
亚历山大·涅姆佐夫答：有些人退休时确实变成了酒鬼。有时甚至是以家庭的形式。但这是非常罕见的现象，更多涉及退休军人，对整体民众而言并非如此。
问：能否确定最常喝酒的年龄？
答：关于饮酒者的年龄我们现在根据各种指标判断。总体上饮酒并导致问题的是40岁-55岁的公民。
问：那年轻人呢？
答：现在年轻人倾向不那么烈的酒——啤酒和红酒。几年前世界卫生组织的专家还建议各国政府引导民众喝低度酒——危害小些。
但世卫组织只是顺应了在社会中萌芽的趋势。是人们自己开始喝不那么烈的酒。这不仅是因为意识到关心健康的重要性。只是生活条件变了。出现了大规模城市化。要忙忙碌碌，迅速适应。烈酒影响人的适应性和事业有成。因此城市居民自发开始改喝低度酒。消费者越年轻，就越少喝烈酒。在他们心中，烈酒被啤酒和红酒取代了。伏特加仍是中老年人的强项。
问：这样也离彻底戒酒不远了？
答：我不觉得，我们应当争取彻底无酒精的生活方式。首先，这不可能，其次，这未必好。因为酒精是出色的镇静剂。由于紧张、沉重和贫穷的生活，人们有消除紧张的需求。但仅在少量饮用的情况下。
饮酒与时代变化
问：常言道，酗酒是俄罗斯人的民族特点，对吧？
答：这不是真的。沙俄时期饮酒非常有节制。当时的顶峰出现在废除农奴制后：1864年人均每年约6升。但随后开始减少，直到十月革命。
不过1917年开始的酗酒现象被布尔什维克迅速制止。卫国战争爆发时人均饮酒1.9升——是现在的五分之一。卫国战争时期也是有节制的。著名的前线士兵每人发100克伏特加没有起到作用。1965年以前一切还相对不错，因为国家要从满目疮痍中恢复，没时间喝酒，也没得可喝。然后就开始急剧增长。
问：为什么？有多余的钱了？
答：没有确切原因。饮酒的迅速变化具有全球性——就是说许多国家都出现了这一过程。饮酒大国却开始减少饮酒。比如意大利、法国、德国。而本来很少饮酒的国家——这是大多数国家——开始多喝。其中包括俄罗斯。我们的饮酒量增长持续至1979年。
问：就是说经济动荡促使酗酒？
答：一切由危机程度决定。起初可能消耗激增——对压力的防御反应。随后下降。1995年-1996年就是如此。那是极度贫困和通货膨胀的时候。工资拖欠数月。当时居民收入几乎与支出持平，购买力急剧降低。喝酒也减少了。
俄罗斯饮酒方式
问：您在一份报告中称，酒精每年导致40万人死亡。基于什么研究得出了这个结论？
答：这还是21世纪头十年就酒精中毒致死人数作出的估算——这是实际饮酒量的最可靠指标。现在情况很可能变了，“酒精”死亡人数减少了，但关于这个题目还没有新的研究和计算结果。
问：许多欧洲国家酒喝得不比我们少，而是更多。那为何俄罗斯人的致死率更高？
答：简单地回答，欧洲的饮酒方式不同，而且下酒菜更好。酒精是毒素。导致的后果不但取决于饮用量，还有饮用种类。俄罗斯与捷克、法国和德国不同，饮酒结构中烈酒占主导。主要为伏特加——占比高达70%。烈酒对身体的损害比低度数酒大得多。
据统计，在主要饮用啤酒和红酒的国家，男性的平均寿命比女性低6岁-8岁。而在总喝烈酒的地方，男女寿命差距更大。比如在俄罗斯是11岁。
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