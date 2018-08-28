马来西亚拟收汽水税 提议者:不影响穷人 他们不喝可乐

马来西亚正在考虑对含糖饮料征收汽水税。此前，建议征收这项新税的马来西亚议员曾表示，“穷人不需要喝可口可乐”，并引发争议。
据马来西亚《当今大马》报道，马来西亚政府考虑对含糖饮料征收汽水税，以控制糖尿病患病率。
27日，马来西亚首相马哈迪在吉隆坡为一项城市和商业研讨会主持开幕仪式后表示，马来西亚人民的糖尿病患病率很高是因为摄取太多糖份，因此须采取措施，来控制情况。
马哈迪表示，一些人甚至一天饮用6至7罐罐装饮料，“这毫无必要。你可以喝白开水，若你喝罐装饮料，里面有很多糖分。”
他还表示，“我们要减少糖分摄取。若你去医院，你看到很多人来治病，但当我们进一步检查，会发现他们全都是患糖尿病。”
据报道，世界卫生组织（WHO）早在2016年就已开始倡议征收汽水税，以改善肥胖及糖尿病患病率。目前，丹麦、英国、法国等多个国家已开始实施。
不过，这项税收的提出者此前的一番话曾引发争议。
两周前，马来西亚财政部特别官员、民主行动党国会议员潘俭伟曾表示，政府考虑征收汽水税，因为这不会对低收入阶层造成负担，因为穷人不需要喝可口可乐。
据《当今大马》此前报道，潘俭伟16日表示，“如果我们对可口可乐这样的饮料征税，将包括两个用途：首先，它能为政府带来一些收入，也不会造成低收入人群的负担，因为他们不需要喝可乐。与此同时，还能培养民众健康的生活方式。”
针对可能实施的汽水税，来自前执政联盟成员巫统的国会议员凯里在推特上对这一税收表示支持，但他提醒称，虽然所有人都应该减少喝汽水，但没有人应该决定什么人可以喝汽水。
潘俭伟随后澄清说，汽水税只是增加政府税收的建议之一，而且是他个人的建议。
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