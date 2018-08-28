澳媒：美国“损邻政策”令亚洲陷入高风险

澳大利亚洛伊解读者网站8月19日刊载澳大利亚国立大学克劳福德公共政策学院澳大利亚-日本研究中心和亚洲经济研究局主任思郎·阿姆斯特朗题为《为亚洲开放建立一个联盟》的文章称，损邻政策以及保护主义之风盛行是亚洲所不能承受的负担。要想加强以规则为基础的亚洲经济秩序，最大机会在于区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）。
文章称，过去70年的主导模式是美国领导下的多边秩序，而特朗普总统的“美国优先”议程大大偏离了这一秩序。在世贸组织和其他国际机构的框架内，这一秩序决定了国家间贸易和经济交流的规则。这些规则奠定了亚洲经济关系和繁荣的基础，尽管有时不能获得完美遵守。
文章称，如果亚洲对于以世贸组织规则为基础的秩序失去信心，那么亚洲经济关系将分崩离析。
美国令亚洲陷入高风险
文章认为，美国对钢铁和铝征收高关税以及采取其他保护主义措施是为了保护钢铁制造商，也可能是为了减少贸易逆差，这些措施或许不会当即产生重大经济影响，但长远来看，会给以全球规则为基础的整个体系带来更大威胁。
文章称，包括澳大利亚在内的一些国家获得了美国钢铁和铝关税豁免。如果接受那些豁免，有违对以规则为基础的秩序的责任。随着美国继续选择采取凌驾于世贸组织之上的关税行动，且其他国家被迫采取报复措施，这些选择将变得更加严峻。日本要想获得豁免，代价似乎是与美国协商很可能包括众多非经济问题的双边协议。日本选择不受那样的胁迫是明智的。
文章认为，损邻政策以及保护主义之风盛行是亚洲所不能承受的负担。
文章称，要想应对全球贸易体系面临的威胁，全球贸易体系其他利益攸关方必须做出一致的响应，支持以规则为基础的全球体系。如果和全球社会联合起来，也许能够抵制保护主义升级。在这个过程中，日本、澳大利亚和其他国家都需要成为经济开放联盟的一分子。
亚洲寻求抗击保护主义
文章称，目前各国要么在与特朗普政府商讨双边协议，要么在权衡究竟是采取报复措施还是想办法经受住惩罚性措施。有迹象显示，有国家已经开始合作寻找解决方案，但是需要迅速采取更多行动。
文章称，自从特朗普总统撤出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）以后，日本带领其他11个成员继续完成TPP-11，2018年3月更名为全面进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）。澳大利亚在TPP-11中发挥了重要作用，特朗普团队2017年11月在越南峰会撕毁APEC多边主义核心原则时，也是澳大利亚带头进行对抗。
文章认为，这仅仅是开始，要想加强以规则为基础的亚洲经济秩序，最大机会在于区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），这是东盟十国以及澳大利亚、中国、印度、日本、新西兰和韩国一起磋商的协定。
文章称，RCEP非常利于建立亚洲联盟，捍卫自由贸易和经济合作。这个群体里有一些全球最大最有活力的经济体，足以给全球带来变化。澳大利亚生产力委员会研究认为，即使全球关税提高15个百分点（类似于大衰退时的情况），如果RCEP作为一个团体放弃关税，这些国家也能继续保持经济扩展。若再结合国内改革的话，RCEP国家的收获会更大。
文章认为，亚洲领导人需要勇敢承诺抵制保护主义，并在世贸组织既定规则下与各国进行合作。亚洲集体领导不仅会促进RCEP和其他地区倡议，还有助于保护全球体系，最大限度降低保护主义的破坏性。
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