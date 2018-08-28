安倍领跑自民党总裁选举 急于推动修宪令民众担忧

日媒称，《日本经济新闻》和东京电视台8月24日至26日实施的舆论调查显示，围绕9月的自民党总裁选举谁更适合当选的问题，回答首相安倍晋三的人占39%，回答自民党前干事长石破茂的人占31%，回答总务相野田圣子的人占4%，安倍处于领先位置。
据《日本经济新闻》网站8月27日报道，关于是否应当在2018年秋季的临时国会上提交宪法修正案的问题，回答“不应急于提交”的人占七成，安倍描绘的修宪蓝图未能获得多数民众的理解。
此外，安倍内阁的支持率为48%，较7月上次调查的45%提升了3个百分点。不支持率为42%，支持率时隔两个月超过了不支持率。在政党支持率方面，自民党支持率从7月的38%提升至45%。支持率的复苏对将迎来总裁选举的安倍有利。
另据日本《东京新闻》8月27日报道，日本首相安倍晋三26日正式宣布参加9月自民党总裁选举。预计他将与自民党前干事长石破茂展开一对一对决，但在内外课题堆积如山的背景下，安倍急于修宪的姿态令人担忧。
谋求连续第三次当选的安倍将宣布参选总裁的地点选在了其正在视察的鹿儿岛县。
报道称，虽然这只是自民党一个政党内的选举，但事实上却是首相选举。在总裁选举中讨论什么、如何决定政策的方向，作为选民都必须加以关注。
报道称，令人担忧的是，已经确保七成议员票、再次连任已无悬念的安倍对修改宪法第九条变得积极起来。
安倍去年5月提议在保留第一款放弃战争和第二款不保有战力的情况下，修改宪法第九条，加入自卫队存在的内容。在本月12日的演讲中，安倍表示“不能没有止境地一味讨论”，表达了将自民党修宪方案提交秋季临时国会的意向。
石破茂一方面批评安倍急于提交修宪方案，一方面却表达了“删除第二款，将自卫队明确为军队”的立场。
报道称，比起石破茂，安倍的方案貌似还更稳健一些。但如果将自卫队的存在写入宪法第九条的话，第二款不保有战力就会名存实亡，对自卫队运用的制约会减弱，可能会导致自卫队活动扩大。
包括安倍首相致力的将自卫队存在写入宪法第九条在内，“教育免费化及充实强化教育”、“紧急事态应对”、“取消参议院合并选区”等自民党要修改的四个宪法条款都缺乏紧急性，并非不修改宪法就无法应对。
共同社实施的最新全国民调显示，针对安倍表达的在秋季临时国会提交自民党修宪方案的意向，有49%的人表示“反对”，超过了回答“赞成”的36.7%。报道指出，安倍难道无视这种国民的慎重态度吗？
报道称，相比较而言，如何恢复被曝出行政决定不公平、篡改隐瞒公文等问题的政府的信誉才是更加紧迫的课题。像少子老龄化对策等需要直面的问题堆积如山。围绕修改宪法第九条的讨论已经过热，对涉及国民的重要课题不能坐视不管。
此外据共同社8月27日报道，宣布参加9月日本自民党总裁选举的首相安倍晋三27日在官邸接受了党内第二大派系麻生派的政策建议。建议中提出“在2019年夏季的参院选举之前实施修改宪法的国民投票”，要求加快修宪讨论。安倍对此表示赞同，称“基本想法完全一致”。
安倍阵营正在准备总裁选举竞选承诺，考虑体现出支持安倍的五个派系的建议内容。
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